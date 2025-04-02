ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОЗДРАВИЛ БАДРУ ГУНБА СО ВСТУПЛЕНИЕМ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Отношения между нашими странами развиваются в духе дружбы и союзничества.

Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать их дальнейшему упрочению. Братские народы России и Абхазии связаны общей историей. Особое, непреходящее значение для нас имеет День Победы в Великой Отечественной войне.

Отмечая эту важнейшую дату, россияне и абхазы воздают дань благодарности и уважения героическому поколению победителей. Приглашаю Вас принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Великой Победы в Москве 9 мая 2025 года. Буду искренне рад видеть Вас в российской столице в этот знаменательный день».