ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОЗДРАВИЛ БАДРУ ГУНБА СО ВСТУПЛЕНИЕМ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Сухум. 2 апреля 2025. Абхазия-Информ. Владимир Путин поздравил Бадру Гунба со вступлением в должность президента Республики Абхазия.
«Уважаемый Бадра Зурабович, примите сердечные поздравления по случаю Вашего вступления в должность Президента Республики Абхазия.
Отношения между нашими странами развиваются в духе дружбы и союзничества.
Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать их дальнейшему упрочению. Братские народы России и Абхазии связаны общей историей. Особое, непреходящее значение для нас имеет День Победы в Великой Отечественной войне.
Отмечая эту важнейшую дату, россияне и абхазы воздают дань благодарности и уважения героическому поколению победителей. Приглашаю Вас принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Великой Победы в Москве 9 мая 2025 года. Буду искренне рад видеть Вас в российской столице в этот знаменательный день».
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