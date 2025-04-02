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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОЗДРАВИЛ БАДРУ ГУНБА СО ВСТУПЛЕНИЕМ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Четверг, 03 апреля 2025 01:00
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОЗДРАВИЛ БАДРУ ГУНБА СО ВСТУПЛЕНИЕМ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 2 апреля 2025. Абхазия-Информ. Владимир Путин поздравил Бадру Гунба со вступлением в должность президента Республики Абхазия.

«Уважаемый Бадра Зурабович, примите сердечные поздравления по случаю Вашего вступления в должность Президента Республики Абхазия.

Отношения между нашими странами развиваются в духе дружбы и союзничества.

Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать их дальнейшему упрочению. Братские народы России и Абхазии связаны общей историей. Особое, непреходящее значение для нас имеет День Победы в Великой Отечественной войне.

Отмечая эту важнейшую дату, россияне и абхазы воздают дань благодарности и уважения героическому поколению победителей. Приглашаю Вас принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Великой Победы в Москве 9 мая 2025 года. Буду искренне рад видеть Вас в российской столице в этот знаменательный день».

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 03 апреля 2025 01:01

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