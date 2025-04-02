ВСТРЕЧА БАДРЫ ГУНБА И СЕРГЕЯ КИРИЕНКО
Сухум. 2 апреля 2025. Абхазия-Информ. После церемонии инаугурации президент Абхазии Бадра Гунба встретился с первым заместителем руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, реализацию совместных проектов и их влияние на социально-экономическое развитие региона.
Особое внимание уделили стратегическому партнёрству в инфраструктуре и энергетике, а также вопросам поддержки граждан Абхазии, включая упрощение административных процедур.
Сергей Кириенко передал главе Абхазии икону Иоанна Златоуста.
«Для меня это особый символ – Абхазия моя родина, а Нижний Новгород стал второй родиной. Эту икону написали мастера Нижегородской епархии, специально использовав цвета флага Абхазии», – отметил С. Кириенко.
Бадра Гунба поблагодарил за подарок, отметив его глубокую символичность.
«Этот дар соединяет духовные традиции наших народов. Такие жесты укрепляют дружбу между Россией и Абхазией», – сказал глава государства.
В свою очередь, президент Абхазии подарил первому заместителю руководителя Администрации президента России абхазский нож и национальный костюм.
В завершение встречи стороны подтвердили намерение развивать сотрудничество во всех сферах.
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