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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА СПИКЕРА ПАРЛАМЕНТА С ДЕЛЕГАЦИЯМИ, ПРИБЫВШИМИ НА ИНАУГУРАЦИЮ ПРЕЗИДЕНТА

Новости Четверг, 03 апреля 2025 01:05
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ВСТРЕЧА СПИКЕРА ПАРЛАМЕНТА С ДЕЛЕГАЦИЯМИ, ПРИБЫВШИМИ НА ИНАУГУРАЦИЮ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 2 апреля 2025. Абхазия-Информ. Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба провёл встречу с делегацией Республики Татарстан в составе Марата Ахметова – заместителя председателя Государственного Совета Республики Татарстан и Камиля Нугаева – заместителя председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам.

Парламентарии обсудили вопросы сотрудничества Республики Абхазия и Республики Татарстан. Стороны с удовлетворением подчеркнули, что традиции взаимоотношений республик, которым уже более тридцати лет, продолжают успешно развиваться.

В ходе теплой встречи Лаша Ашуба выразил благодарность Марату Ахметову за содействие, которое Татарстан в настоящее время оказывает Республике Абхазия в сфере реконструкции социальных объектов.

Затем состоялась встреча Лаши Ашуба с председателем Парламента Республики Северная Осетия-Алания Таймуразом Тускаевым.

Приветствуя гостя, Лаша Ашуба поблагодарил его за участие в торжественной церемонии вступления в должность Президента Республики Абхазия Бадры Гунба. Спикер подчеркнул, что у Республики Абхазия давние дружественные связи с Республикой Северная Осетия-Алания.

«Мы готовы к дальнейшему взаимодействию и продолжению традиций межпарламентских связей, заложенных предшествующими поколениями депутатов», – сказал Л. Ашуба.

Со своей стороны Таймураз Тускаев выразил благодарность за приглашение посетить инаугурацию президента Республики Абхазия и подчеркнул: «Для меня большая честь от имени Республики Северная Осетия-Алания приветствовать президента Бадру Гунба и весь народ Республики Абхазия с состоявшимся важным политическим событием».

В ходе встречи председатель Парламента Республики Северная Осетия-Алания высказался о различных направлениях сотрудничества республик, в частности, о совместной работе ученых-историков Северной Осетии и Абхазии Он выразил готовность к развитию межпарламентских отношений по вопросам социально-экономической сферы, и отметил позитивность встреч депутатов на площадке Южно-российской Парламентской Ассоциации.

Т. Тускаев пожелал Республике Абхазия процветания.

В рамках программы мероприятий, приуроченных к инаугурации президента Республики Абхазия, в Парламенте состоялась встреча Лаши Ашуба встретился с делегацией Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

В составе делегации заместитель председателя Государственной Думы, сопредседатель Комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации и Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия Петр Толстой и председатель Комитета Государственной Думы по обороне, координатор депутатской группы Госдумы по связям с Парламентом Республики Абхазия Андрей Картаполов.

Лаша Ашуба, приветствуя гостей, передал теплые пожелания российским коллегам от всех депутатов Парламента Республики Абхазия и поблагодарил за участие в торжественной церемонии вступления в должность президента Республики Абхазия Бадры Гунба.

Петр Толстой поздравил народ Республики Абхазия с инаугурацией президента и выразил благодарность за радушный прием, оказанный российской делегации.

Он отметил значительную роль Парламента Абхазии в сложный для страны период: «Вы, являясь гарантом стабильности и гарантом диалога внутри абхазского общества, сыграли огромную роль в том, чтобы мы пришли к этому праздничному для республики событию. Позвольте заверить вас в том, что и Государственная Дума, которую мы представляем, и наши коллеги из Совета Федерации, всегда рядом и мы будем системно, на постоянной основе взаимодействовать с вами для дальнейшего развития Абхазии и на благо людей, которые живут здесь. Российская Федерация взяла на себя определенные обязательства, которых мы будем придерживаться».

П. Толстой подчеркнул: «Очень важно не оставлять усилий для диалога со всем абхазским обществом ради будущих поколений».

Андрей Картаполов, в свою очередь, высказался о значимости участия жителей Абхазии в специальной военной операции: «Российская Федерация высоко ценит, что представители вашей республики вместе с Россией борются за общие ценности».

Лаша Ашуба подчеркнул: «Сплочённость нашего народа – приоритет для всех нас. Впереди у нас много совместных, добрых дел, они будут плодотворными и полезными во всех отношениях», – и отметил символичность участия в состоявшемся торжестве руководителей органов Госдумы по сотрудничеству с Парламентом Республики Абхазия.

В ходе встречи депутаты обсудили планы взаимодействия на ближайшее время.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 03 апреля 2025 01:12

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