БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ОБСУДИЛИ ВОПРОС ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАБЕРЕЖНОЙ ДИОСКУРОВ

Сухум. 2 апреля 2025. Абхазия-Информ. Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко посетил набережную Сухума. Ему рассказали о планах восстановления набережной Диоскуров Татарстаном и Башкортостаном. В реконструкцию набережной входит строительство игровых комплексов, территории для проведения различных мероприятии. Планируется уложить бетонную тротуарную плитку, так как она более прочная, благоустроить велосипедную дорожку.

Особое внимание будет уделено торговым павильонам, проект создан местным молодым архитектором. Работы по реконструкции набережной Диоскуров планируется завершить к следующему курортному сезону. Сами работы начнутся осенью.

«Надо отдать должное тому, что и Татарстан, и Башкортостан всегда эффективны. Поэтому это ещё и пример хорошей организации работы. Здесь важно, чтобы в первую очередь нравилось жителям. То есть, лучший опыт, который могут дать города-побратимы Сухума. Абхазии надо это использовать, но сделать это так, чтобы все-таки сохранилась традиция знаменитой сухумской набережной», – сказал Кириенко.

Далее Сергей Кириенко посетил «Брехаловку», выпил чашечку ароматного кофе и осмотрел причал.