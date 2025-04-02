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Абхазия Информ

СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОЗДРАВИЛ БАДРУ ГУНБА СО ВСТУПЛЕНИЕМ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА

Новости Четверг, 03 апреля 2025 01:18
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СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОЗДРАВИЛ БАДРУ ГУНБА СО ВСТУПЛЕНИЕМ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 2 апреля 2025. Абхазия-Информ. Первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко поздравил Бадру Гунба с официальным вступлением в должность президента Абхазии. Он обратился к собравшимся на инаугурации со словами «Добрый день, друзья! Мира и процветания Абхазии и ее народу» на абхазском языке, а затем зачитал поздравление от имени президента России Владимира Путина.

«Отношения между нашими странами развиваются в духе дружбы и союзничества. Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать их дальнейшему упрочению. Братские народы России и Абхазии связаны общей историей. Особое, непреходящее значение для нас имеет День Победы в Великой Отечественной войне», – отмечается в поздравлении Путина.

Сергей Кириенко передал Бадре Гунба приглашение от имени президента России на торжества, посвященные 80-летию Великой Победы.

Он напомнил, что Абхазию и Россию объединяют добровольцы, которые защищали республику во время Отечественной войны народа Абхазии.

«Действительно, наши народы связывает великое общее прошлое. 55,5 тысяч сынов многонационального народа Абхазии защищали нашу общую родину в годы Великой Отечественной войны. И в сердцах всех народов России всегда будут жить 17 430 героев многонационального абхазского народа, которые отдали свою жизнь, защищая нашу общую родину. Нас объединяют героические сыны абхазского и российского народов, которых невозможно и не нужно делить, – это добровольцы-герои, которые в 1992-1993 году отдали свою жизнь за независимость Абхазии. А тогда Абхазия, наверное, первой на постсоветском пространстве столкнулась с реальным неонацизмом. Уже тогда представители нацистских подразделений, с которыми сегодня мы воюем в зоне СВО, воевали против Абхазии, против ее независимости. И я уверен, что российские добровольцы, которые отдали свою жизнь, сыны России, которыми мы гордимся, сегодня это и сыны Абхазии», – сказал он.

Кириенко подчеркнул, что 53 героя многонационального абхазского народа отдали жизнь в ходе специальной военной операции.

«Мы понимаем и ценим, что для Абхазии 53 жизни своих сыновей, своих героев, – это очень большая утрата. Память об этих героях навсегда будет в сердцах всего российского народа. Наш президент недавно сказал о том, что опирающаяся на подвиги предков Россия – это страна, устремленная к будущему. Мы уверены, что это тоже нас объединяет. Абхазия – страна с великой историей, великими героями, которые опираются на свои традиции, на свою культуру и смотрят в будущее. Мы уверены, что это будущее у нас тоже общее, как союз и партнёрство двух независимых стратегических союзников, двух независимых, но братских государств», – сказал Кириенко.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ пожелал Бадре Гунба успехов на посту главы государства и отметил, что отношения между странами будут укрепляться.

Свою речь Кириенко также завершил на абхазском языке словами: «Шәагымзааит Аԥсынра! Ҽааныбзиала! Иҭабуп даараӡа!»

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 03 апреля 2025 01:21

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