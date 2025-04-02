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Абхазия Информ

ПЕНСИОНЕРЫ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИЕ В АБХАЗИИ И ПОЛУЧАЮЩИЕ РОССИЙСКУЮ ПЕНСИЮ, ДО 1 ИЮЛЯ СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ ВЫПЛАТЫ ПО СТАРОЙ ПРОЦЕДУРЕ

Новости Четверг, 03 апреля 2025 01:21
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ПЕНСИОНЕРЫ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИЕ В АБХАЗИИ И ПОЛУЧАЮЩИЕ РОССИЙСКУЮ ПЕНСИЮ, ДО 1 ИЮЛЯ СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ ВЫПЛАТЫ ПО СТАРОЙ ПРОЦЕДУРЕ

Сухум. 2 апреля 2025. Абхазия-Информ. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ, сообщил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

За три месяца пенсионеры должны успеть оформить банковские карты, добавил Кириенко. В реализации участвуют Центральный банк Абхазии, Сбербанк Абхазии и российский Промсвязьбанк, открывшие необходимые отделения в Сухуме и других городах.

С 19 мая российская пенсия должна была зачисляться только на российские карты.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 03 апреля 2025 01:23

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