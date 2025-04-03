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Абхазия Информ

ВЛАДИМИР ДЕЛБА НАЗНАЧЕН ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ

Новости Четверг, 03 апреля 2025 20:28
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ВЛАДИМИР ДЕЛБА НАЗНАЧЕН ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ

Сухум. 3 апреля 2025. Абхазия-Информ. В соответствии со статьей 11 закона «О президенте Республики Абхазия», президент Абхазии Бадра Гунба подписал Указ о назначении премьер-министром Владимир Делба. 3 апреля Кабинет министров сложил свои полномочия, главе правительства поручено представить предложения по персональному составу правительства.

Но вначале, еще в ранге и.о. премьер-министра, Владимир Делба поблагодарил президента за поддержку при решении сложных задач и коллег за проделанную на протяжении пяти лет работу:

«Уважаемый Бадра Зурабович, от лица моих коллег и от всего Кабинета министров поблагодарить вас за поддержку при решении важнейших задач. Уважаемые коллеги, хотел бы особо обратить внимание на то, что за все предшествующие годы нам вместе удалось многое сделать по всем направлениям.

Нам, удалось справиться с коронавирусной инфекцией, но не допустить при этом снижения деловой активности, стабилизировать экономику, финансовую систему, выполнить все социальные обязательства, повысить среднюю заработную плату бюджетникам.

Серьезные вызовы были связаны с энергетическим кризисом, в том числе необходимостью борьбы с майнингом.

Особое внимание в этот период уделялось реализации социальной политики государства и совершенствованию законодательства нашей страны. Это позволило ежегодно повышать размеры социальных выплат, оказывать поддержку в приобретении жилья, развитии спорта, молодежной политики, образованию, культуре, реабилитации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, оздоровлению и отдыху детей.

Поступательный рост доходов бюджета за эти пять лет в 2,5 раза, повышение уровня администрирования поступлений налогов, таможенных платежей и значительный рост валового внутреннего продукта позволил нам реализовывать важнейшие целевые программы в сфере науки, информационных технологий, здравоохранения, обеспечение безопасности на дорогах, поддержки предпринимателей и наших крестьян. Своевременно осуществилось реагирование на ликвидацию последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, на восстановление автодорожной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства новых и ремонт действующих объектов социально-культурной сферы по всей территории нашей страны.

За эти годы были приняты необходимые меры по укреплению обороноспособности и мобилизационной подготовке Вооруженных сил Республики Абхазия. Активно проводилась работа в сфере международных отношений и сотрудничества с Российской Федерацией», – подытожил Делба.

Владимир Делба поблагодарил своих коллег по КМ за совместную работу и подчеркнул, что на какой бы должности они в дальнейшем не работали, все будут трудиться на благо своего народа.

Президент Бадра Гунба поблагодарил членов Кабинета министров за значительные достижения в различных сферах государственной деятельности.

«Уважаемые коллеги, я благодарен вам за совместную работу. Я, как член общей команды, вместе с вами трудился, и мы вместе достигли этих результатов», – сказал президент.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 03 апреля 2025 21:00

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