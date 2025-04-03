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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОСЕТИЛИ ОЧАМЧЫРСКИЙ РАЙОН И ТКУАРЧАЛСКИЙ РАЙОНЫ

Новости Четверг, 03 апреля 2025 21:01
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БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОСЕТИЛИ ОЧАМЧЫРСКИЙ РАЙОН И ТКУАРЧАЛСКИЙ РАЙОНЫ

Сухум. 3 апреля 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко посетили город Ткуарчал. Они возложили цветы к памятникам воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., а также пообщались с местными жителями.

Затем Кириенко и Гунба посетили Центральную районную больницу и поликлинику, ознакомились с условиями работы медучреждения, пообщались с персоналом.

Сергей Кириенко подарил больнице аппарат ЭКГ.

Бадра Гунба и Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко возложили в городе Очамчыра цветы к памятнику воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

В рамках рабочей поездки по Очамчырскому району президент Абхазии Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава и первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко посетили винодельческий завод «Ачба Иашта» в селе Лабра.

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Гости осмотрели производственные мощности, пообщались с коллективом и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между Абхазией и Россией в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Далее они посетили Очамчырский припортовой терминал и ознакомились с условиями его работы.

Руководство предприятия подробно проинформировало гостей о текущей деятельности, логистических возможностях терминала и планах по модернизации инфраструктуры.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 03 апреля 2025 21:14

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