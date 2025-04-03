ПЛАН ЗА ТРИ МЕСЯЦА ВЫПОЛНЕН МНС НА 115%

Сухум. 3 апреля 2025. Абхазия-Информ. За 3 месяца 2025 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 1 152 815,2 тыс. руб. (один миллиард сто пятьдесят два миллиона восемьсот пятнадцать тысяч рублей) при плане 1 003 826,6 тыс. руб. (один миллиард три миллиона восемьсот двадцать шесть тысяч рублей). Выполнение составило 115%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 148 989,0 тыс. руб. (сто сорок восемь миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч рублей). Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составила 114%, что в суммарном выражении равно 140 630,6 тыс. руб. (сто сорок миллионов шестьсот тридцать тысяч рублей).

Поступления налоговых платежей по районам за 3 месяца 2025 года составили:

По г. Сухум – при плане 514 386,8 тыс. руб. (пятьсот четырнадцать миллионов триста восемьдесят шесть тысяч рублей) поступило 581 273,6 тыс. руб. (пятьсот восемьдесят один миллион дести семьдесят три тысячи рублей) выполнение - 113%.

По Гагрскому району – при плане 232 000,0 тыс. руб. (двести тридцать два миллиона рублей) поступило 269 875,5 тыс. руб. (двести шестьдесят девять миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч рублей) выполнение – 116%.

По Гудаутскому району – при плане 71 143,6 тыс. руб. (семьдесят один миллион сто сорок три тысячи рублей) поступило – 95 114,4 тыс. руб. (девяноста пять миллионов сто четырнадцать тысяч рублей) выполнение – 134%.

По Сухумскому району – при плане 52 915,3 тыс. руб. (пятьдесят два миллиона девятьсот пятнадцать тысяч рублей) поступило – 70 534,9 тыс. руб. (семьдесят миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи рублей) выполнение – 133%.

По Гулрыпшскому району – при плане 33 012,8 тыс. руб. (тридцать три миллиона двенадцать тысяч рублей) поступило – 51 819,1 тыс. руб. (пятьдесят один миллион восемьсот девятнадцать тысяч рублей) выполнение – 157%.

По Очамчырскому району – при плане 78 838,9 тыс. руб. (семьдесят восемь миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч рублей) поступило – 48 081,2 тыс. руб. (сорок восемь миллионов восемьдесят одна тысяча рублей) выполнение - 61%.

По Ткуарчалскому району – при плане 8 420,9 тыс. руб. (восемь миллионов четыреста двадцать тысяч рублей) поступило – 9 901,0 тыс. руб. (девять миллионов девятьсот одна тысяча рублей) выполнение – 118%.

По Галскому району – при плане 13 108,3 тыс. руб. (тринадцать миллионов сто восемь тысяч рублей) поступило – 26 215,5 тыс. руб. (двадцать шесть миллионов двести пятнадцать тысяч рублей) выполнение – 200%.