ОСТОРОЖНО – МОШЕННИКИ!
Сухум. 7 апреля 2025. Абхазия-Информ. Выявлен мошеннический сайт, который занимается продажей поддельных путевок в несуществующий пансионат «Спутник» (со следующей недостоверной информацией:
Адрес: Республика Абхазия, г. Гагра просп. Ардзинба, 48.
Сайт: Пансионат «Спутник» Абхазия Гагра - Официальный сайт
Телефон: +7-901-147-75-80;
Telegram: @sputnik_gagra
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Всем быть бдительными и сверять информацию с официальными данными «Реестра объектов размещения на территории Абхазии».