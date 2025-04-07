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Абхазия Информ

ОСТОРОЖНО – МОШЕННИКИ!

Новости Понедельник, 07 апреля 2025 12:05
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ОСТОРОЖНО – МОШЕННИКИ!

Сухум. 7 апреля 2025. Абхазия-Информ. Выявлен мошеннический сайт, который занимается продажей поддельных путевок в несуществующий пансионат «Спутник» (со следующей недостоверной информацией:

Адрес: Республика Абхазия, г. Гагра просп. Ардзинба, 48.

Сайт: Пансионат «Спутник» Абхазия Гагра - Официальный сайт

Телефон: +7-901-147-75-80;

Telegram: @sputnik_gagra

Email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. )

Всем быть бдительными и сверять информацию с официальными данными «Реестра объектов размещения на территории Абхазии».

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 07 апреля 2025 12:07

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