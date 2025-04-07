В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ «СУХУМ» ЗАВЕРШЕН КОМПЛЕКС СЕРТИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

Сухум. 7 апреля 2025. Абхазия-Информ. Завершен комплекс сертификационных работ в Международном аэропорту «Сухум» им. В.Г. Ардзинба. Это является важным этапом в подготовке к возобновлению полноценной деятельности аэропорта и возобновлению воздушного сообщения.

В ходе сертификации Минтрансэнерго совместно с другими ведомствами провело всестороннюю проверку соответствия аэропорта «Сухум» требованиям безопасности полетов, нормативным актам и международным стандартам гражданской авиации. В частности, особое внимание было уделено оценке состояния взлетно-посадочной полосы, системы освещения, навигационного оборудования, средств связи, аварийно-спасательной службы и службы авиационной безопасности.

Успешное завершение сертификации подтверждает, что инфраструктура и оборудование аэропорта «Сухум» соответствуют современным требованиям безопасности и позволяют обеспечить прием и обслуживание воздушных судов различных типов.