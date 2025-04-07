У ЖИТЕЛЯ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Сухум. 7 апреля 2025. Абхазия-Информ. Группой дознания Сухумского районного отдела внутренних дел расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223 УК РА в отношении Гудалия Рамаза Адгуровича, 1995 г.р. жителя с. Ачандара Гудаутского района.

Незаконно приобретенное и хранимое при себе наркотическое средство «метадон» у гражданина Гудалия обнаружили и изъяли сотрудники УУР МВД совместно с уголовным розыском отдела внутренних дел по Сухумскому району в результате проводимых оперативно-профилактических мероприятий на посту ГАИ «Эшера».

На время предварительного расследования Рамаз Гудалия отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Об этом сообщает сайт МВД.