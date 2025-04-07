 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПЛАН ЗА МАРТ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 106%

Новости Понедельник, 07 апреля 2025 12:14
Оцените материал
(0 голосов)
ПЛАН ЗА МАРТ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 106%

Сухум. 7 апреля 2025. Абхазия-Информ. В марте 2025 года при плане в размере 354,9 млн. руб. сумма начислений таможенных платежей составила 374,8 млн. руб., план за март выполнен на 106%. По итогам за 1 квартал текущего года таможенными органами начислено 932,8 млн. руб., что в сравнении с показателями за аналогичный период 2024 года больше на 200,9 млн. руб. или на 27,0% (за первый квартал 2025 года начислено 731,9 млн. руб.).

Контрольный показатель по таможенным платежам за 1 квартал 202, года в размере 914,1 млн. руб. выполнен на 102%.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 07 апреля 2025 12:21

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « У ЖИТЕЛЯ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.