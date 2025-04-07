ПЛАН ЗА МАРТ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 106%

Сухум. 7 апреля 2025. Абхазия-Информ. В марте 2025 года при плане в размере 354,9 млн. руб. сумма начислений таможенных платежей составила 374,8 млн. руб., план за март выполнен на 106%. По итогам за 1 квартал текущего года таможенными органами начислено 932,8 млн. руб., что в сравнении с показателями за аналогичный период 2024 года больше на 200,9 млн. руб. или на 27,0% (за первый квартал 2025 года начислено 731,9 млн. руб.).