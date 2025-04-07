ГЛАВА СУХУМА ВСТРЕТИЛСЯ СО СТРОИТЕЛЯМИ, ОТРЕМОНТИРОВАВШИМИ ФАСАД ДОМА ПО УЛИЦЕ ЭШБА

Сухум. 7 апреля 2025. Абхазия-Информ. Глава Администрации города Сухум Беслан Эшба встретился со строителями, которые рассказали об объеме выполненных работ. По словам замдиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы Сергея Ушакова, восстановлено 1200 квадратных метров разрушенной площади.

«Проведен большой объем строительных работ – в переходных балконах заменили полностью плитку и поставили новые ограждения, соответствующие современным нормам безопасности. Привели в единообразный вид экраны балконов жителей, а также смонтировали корзины для блоков кондиционеров у каждой квартиры. Смонтировали новую систему ливнёвки. Восстановили бетонную отмостку, небольшую дорожку, которая опоясывает снаружи периметр постройки», – сказал Сергей Ушаков.

Фасад дома отремонтирован с применением современных технологий полимер-цементных смесей. Строители выкрасили фасад в соответствии с колористическим решением отдела архитектуры столичной администрации. В общей сложности, 32 дня занял ремонт дома 185. Российские строители работали совместно с сотрудниками «Горстройпроекта», и обучили местных специалистов, чтобы в дальнейшем могли самостоятельно заниматься реставрацией фасадов многоквартирных домов в Сухуме.

«На сегодняшний день обучено 32 специалиста, в том числе и те, кто могут работать с автолюльками и подъемными механизмами. На сегодняшний день фасад дома соответствует всем нормам и требованиям современных фасадов», - сказал Сергей Ушаков.

Беслан Эшба отметил, что реализация проекта ремонта фасадов многоквартирных домов стала возможной в развитие договора о сотрудничестве между двумя столицами, подписанного в 2023 году.

«С учетом того, что у нас были сложности из-за отсутствия специалистов и технических снаряжений, мы обратились к Правительству Москвы, если есть возможность предоставить технику и обучить местных строителей, что по факту и произошло. Огромное спасибо руководству Правительства Москвы, что принято решение помочь. Еще по городу есть несколько объектов, которые восстанавливаются по этой же программе. Восстановлен не только фасад, но и пролеты, отмостки, ливневки, и это говорит о высоком профессионализме людей, которые пришли нам помогать. Огромное вам спасибо за помощь и взаимодействие», – сказал Беслан Эшба.

Восемь подъемных механизмов, три профессиональные автовышки и средства малой механизации передаются службам Администрации Сухума.

Российские строители поделились, что жители дома с заботой относились к рабочим.

«Капительный ремонт – это всегда неудобства, это шум, пыль. Но жители дома не только с пониманием, но и с заботой относились к нам. Всестороннее содействие нам оказывали также наши коллеги, сотрудники служб, подведомственных Администрации Сухума. И совместными усилиями результат достигнут. Хочу выразить благодарность и лично Беслану Эшба, и жителям дома», – сказал Сергей Ушаков.

Дом со следами попаданий снарядов времен Отечественной войны преобразился. Жители любуются красотой отреставрированного дома, а прохожие признаются, что немного завидуют и с нетерпением ждут, когда очередь дойдет и до их фасадов.

Об этом сообщает сайт столицы.