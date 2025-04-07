БАДРА ГУНБА ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА «КОМАНДА АБХАЗИИ»

Сухум. 7 апреля 2025. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба встретился с участниками управленческого конкурса «Команда Абхазии», успешно прошедшими отборочные этапы. Участники встречи обсудили системные вызовы, стоящие перед страной, и роль управленцев в их преодолении. Конкурс «Команда Абхазии» реализуется с целью выявления и поддержки перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем компетенций и управленческих качеств, создания кадрового резерва.

На участие в «Команде Абхазии» поступило более 3 тысяч заявок. Первый этап преодолели почти 600 участников, второй – 345. Победителями станут 20 человек.

Инициатором проведения конкурса стал президент Республики Абхазия Бадра Гунба.

Проект «Команда Абхазии» направлен на создание системы социальных лифтов по объективным критериям, формирование равных возможностей для каждого человека независимо от места проживания, профессии или социального происхождения. В основу модели отбора легли российские опыт и показавшие эффективность практики президентской платформы «Россия – страна возможностей» и конкурса управленцев «Лидеры России».

Гунба поблагодарил молодых людей за участие в проекте и отметил, что невозможно развить современное государство на старых принципах, необходимо сформировать команду, заточенную на решение долгосрочных задач.

«У нас другого подхода и другого отношения к работе быть не может. Нам нужны прорывные решения, которые позволят качественно улучшить состояние дел в стране», – сказал президент.

По его словам, на президентском посту он опирается на умных, целеустремленных, нестандартно мыслящих людей.

«Надеюсь, что вы сможете привнести в решение нашей общей задачи свое видение, подходы, опыт и умения, – обратился Бадра Гунба к участникам конкурса. – Мы ищем не только начальников и руководителей, мы ищем людей, которые будут нацелены на реализацию этой очень важной работы».

Финальные испытания конкурса пройдут в Сухуме 11-13 апреля. Лучшие кандидаты войдут в кадровый резерв республики.

Президент отметил, что практически каждый участник будет иметь возможность попасть в кадровый резерв, набраться опыта.

«Современные вызовы требуют новых решений. Нам нужны управленцы, способные мыслить нестандартно и работать на перспективу», – подчеркнул глава государства в ходе диалога с участниками проекта.

Гунба пожелал всем удачи и отметил, что даже самые маленькие усилия могут привести к большим переменам.

«Будем работать вместе, чтобы добиться успехов во благо нашего общества», – подытожил президент.

Далее Бадра Гунба ответил на вопросы участников, обсудив с ними актуальные задачи развития Абхазии.

Гендиректор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин отметил, что конкурс «Команда Абхазии» востребован в республике и уровень компетенций участников очень высок.

Бетин подчеркнул, что в России такой конкурс проводится уже в пятый раз, по итогам предыдущих конкурсов были приняты решения о более чем 500 назначениях на высокие посты.

«Этот проект – реальный социальный лифт для талантливых управленцев», – отметил он.

Помощник генерального директора Международного аэропорта «Сухум» им. В. Г. Ардзинба, участник конкурса Саид Ашуба поблагодарил организаторов и сказал, что конкурс – это прекрасная возможность заявить о себе, попробовать себя в новых направлениях деятельности, предложить свои идеи.

«Мне кажется, нам больше нужно говорить о том, как нам улучшить жизнь в Абхазии, как сделать нашу страну развитой», – сказал он.

Участники конкурса обсуждали широкий спектр тем, включая оборону, безопасность, энергетику, охрану природы, культуру, язык и др.

Заместитель гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля подбодрил конкурсантов, отметив, что самая главная их задача – не бояться трудностей.

«Задания будут интересными, непростыми, и вы будете их решать вместе. Оценивать будут эксперты – как российские, так и абхазские… Желаю вам удачи и успехов», – заключил он.