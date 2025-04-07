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Абхазия Информ

КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 07 апреля 2025 19:40
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КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ

Сухум. 7 апреля 2025. Абхазия-Информ. В ответ на интервью премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, в котором обсуждаются вопросы восстановления территориальной целостности Грузии, хотелось бы подчеркнуть, что заявления грузинского руководства свидетельствуют о нежелании отойти от старых подходов, давно не отвечающих сложившимся реалиям.

Республика Абхазия – самостоятельное государство, определившее свой независимый статус, на основании волеизъявления его народа. Дальнейшее сосуществование с Грузией возможно на основе добрососедства и взаимного уважения.

Вместо деклараций о восстановлении территориальной целостности, нам хотелось бы видеть стремление к конструктивному диалогу и поиску компромиссов, которые позволят создать мирные и взаимовыгодные отношения. Абхазская сторона неоднократно призывала и продолжает быть открытой к обсуждению вопросов, касающихся заключения юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Республикой Абхазия и Грузией, а также открытия коммуникаций. Это безусловно, будет способствовать стабильности в регионе.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 07 апреля 2025 19:41

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