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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ВЕДУТСЯ ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

Новости Понедельник, 07 апреля 2025 19:54
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В АБХАЗИИ ВЕДУТСЯ ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

Сухум. 7 апреля 2025. Абхазия-Информ. В этом году пахотные работы в Абхазии начались раньше обычного. Активно обрабатываются земли в Гудаутском и Очамчырском районах, сказал корр. Апсныпресс начальник отдела механизации Минсельхоза РА Астамур Асландзия.

«В Гудаутском районе вспахано более 30 гектаров, что больше половины запланированных площадей. В других районах тоже ведутся пахотные работы. А в Галском районе из-за повышенной влажности почвы к пахоте еще не приступали», – сказал он.

Активная работа начинается также в Очамчырском районе. Пахотные работы зависят от погодных условий и могут продолжаться вплоть до июля.

На приусадебных участках вспашка начинается раньше, а на больших полях – позже, обычно в июне. В сельхозработах задействована как государственная, так и частная техника.

«В прошлом году силами МТС в семи районах было вспахано более 1137 гектаров, с учетом других видов работ было обработано 2116 гектаров», – сказал он.

Для поддержки аграриев в рамках ведомственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства» в 2024 году было приобретено 28 мини-тракторов на сумму 22 млн 438 тыс. рублей, 111 мотоблоков на сумму 9,9 млн руб. и более 1300 единиц навесного оборудования. Помощь получили 148 участников программы.

Цена за вспашку одного гектара в этом году составляет 5 273 рублей. С учетом инфляции и колебания цен на горючее плата может измениться.

В настоящее время парк МТС по республике включает в себя 97 тракторов, 81 из которых в исправном состоянии. В прошлом году Минсельхозом была оказана помощь в приобретении запчастей на сумму 10 млн 812 тыс. 350 рублей, что позволило поддерживать технику в рабочем состоянии.

В числе проблем, с которыми сталкиваются МТС, Асландзия назвал дефицит кадров.

«В ряде районов, таких как Сухумский и Гагрский, ощущается острый дефицит механизаторов из-за сезонного характера работ и ограниченного объема площадей для обработки», – сказал он.

Асландзия отметил, что для улучшения ситуации, необходимо ежегодно пополнять парк сельхозтехники на 50 тракторов, однако финансовые возможности министерства не позволяют сделать это в полном объеме. Наряду со вспашкой выполняются и другие виды работ, такие как боронование и посев.

По словам Асландзия, Минсельхоз не располагает средствами для оказания помощи семьям, нуждающимся в обработке земли.

«Вопрос помощи нуждающимся семьям часто решается на уровне районных администраций», – сказал он.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 07 апреля 2025 19:57

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