ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ИЗ ТАТАРСТАНА
Сухум. 8 апреля 2025. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба встретился с делегацией из Республики Татарстан во главе с заместителем премьер-министра Татарстана Василем Шайхразиевым. Глава государства тепло приветствовал гостей и отметил давние дружественные связи между Абхазией и Татарстаном.
«Мы рады видеть вас в Абхазии. Нас связывают узы дружбы и общая история. В сложные времена Татарстан всегда поддерживал Абхазию», – подчеркнул Бадра Гунба.
Василь Шайхразиев поздравил президента с вступлением в должность и выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества.
«Народ Абхазии сделал правильный выбор, избрав вас. Вы говорили о важности единства – это основа для развития, инвестиций и созидания», – сказал он. – Россия и Абхазия – братские народы, наши отношения охватывают экономику, культуру и многие другие сферы».
Об этом сообщает сайт президента.
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