ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Сухум. 8 апреля 2025. Абхазия-Информ. В Парламенте состоялось заседание Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками. Рассматривался проект закона Республики Абхазия «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о содействии реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы от 4 августа 2022 г, подписанный в городе Москва 24 марта 2025 года».