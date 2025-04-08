ДИНАРА СМЫР ВЫСТУПИТ ЭКСПЕРТОМ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ
Сухум. 8 апреля 2025. Абхазия-Информ. 10-11 апреля в Москве на площадке Национального центра «Россия» АНО «Евразия» проведёт Международный общественно-деловой форум «Евразия – территория традиционных ценностей». Организаторы мероприятия пригласили и.о министра культуры Абхазии Динару Смыр принять участие в форуме в качестве почётного гостя, а также эксперта в тематической панельной сессии по теме: «Культурный код Евразии – проводник традиционных ценностей народов».
Форум станет масштабным мероприятием культурно-просветительского и духовно-нравственного характера. В нем примут участие около 1000 представителей политических, образовательных, научных, культурных, гражданских, бизнес- и медиасообществ стран Евразии.