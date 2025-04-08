МЕРСЕДЕС С «СИГАРЕТНЫМИ» КОЛЕСАМИ

Сухум. 8 апреля 2025. Абхазия-Информ. Сотрудниками таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни совместно с пограничниками был остановлен легковой автомобиль MERСEDES-BENZ VITO, прибывший из Республики Абхазия. Нервное поведение водителя, а также неестественный вид колес автомобиля вызвали подозрение у сотрудников таможни. Транспортное средство было направлено на осмотр с применением МИДК, по результатам которого была установлена вероятность наличия посторонних вложений.

«При досмотре автомобиля и разбортировании колес, в полостях всех четырех шин была обнаружена табачная продукция, – пояснил и.о. начальника таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни Олег Ежов. – В каждом колесе было спрятано около 200 пачек сигарет».

Всего из машины таможенники извлекли 812 пачек сигарет марки «KING». Табачные изделия, произведенные в Евросоюзе, перевозились без обязательной маркировки средствами идентификации и российских акцизных марок.

Контрабандная табачная продукция и автомобиль изъяты. По результатам экспертизы, определения стоимости всей партии сигарет будет решаться вопрос о привлечении нарушителя к ответственности.

Напоминаем, что с апреля 2024 года за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС алкогольной и табачной продукции стоимостью от 100 тысяч рублей установлена уголовная ответственность. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет.