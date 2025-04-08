 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СУХУМСКАЯ КОМАНДА ЗАВОЕВАЛА ТРЕТЬЕ МЕСТО В СОРЕВНОВАНИЯХ «НАДЕЖДЫ КУБАНИ»

Новости Вторник, 08 апреля 2025 16:02
Оцените материал
(0 голосов)
СУХУМСКАЯ КОМАНДА ЗАВОЕВАЛА ТРЕТЬЕ МЕСТО В СОРЕВНОВАНИЯХ «НАДЕЖДЫ КУБАНИ»

Сухум. 8 апреля 2025. Абхазия-Информ. Команда г. Сухум, состоящая из воспитанников секции настольного тенниса Управления по делам молодежи и спорта, приняла участие во 2 туре Краевых спортивных соревнований по настольному теннису «Надежды Кубани». Турнир прошел в г. Славянск-на-Кубани среди юношей и девушек от 12 до 20 лет.

В соревнованиях приняли участие спортсмены Краснодарского края, Ставропольского края, Ростовской области, республик Адыгея, Крыма, Абхазии, ЛНР, ДНР – всего более 1000 человек.

Юные спортсменки абхазской команды соревновались в возрастной категории от 14 до 16 лет. Все девушки показали очень красивую, технически и тактически качественную игру. По итогам двух туров сборная команда г. Сухум на 3-е месте, уступая сборным командам Краснодарского края и Ростовской области.

c9f16b01-08a3-41e9-bd8b-ee66d31c83bd.jpg

Далее команда г. Сухум примет участие в 3ем туре, который пройдёт в октябре месяце этого года в г. Славянск-на Кубани. Завершающий 4-й турнир состоится в декабре, после которого будут подытожены все результаты и присуждены призовые места лучшим спортсменам сборных команд.

Подготовили спортсменов к соревнованиям тренеры Карчава Беслан, Карчава Ренат, Вартикян Амбарцум.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 08 апреля 2025 16:08

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МЕРСЕДЕС С «СИГАРЕТНЫМИ» КОЛЕСАМИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.