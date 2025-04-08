СУХУМСКАЯ КОМАНДА ЗАВОЕВАЛА ТРЕТЬЕ МЕСТО В СОРЕВНОВАНИЯХ «НАДЕЖДЫ КУБАНИ»

Сухум. 8 апреля 2025. Абхазия-Информ. Команда г. Сухум, состоящая из воспитанников секции настольного тенниса Управления по делам молодежи и спорта, приняла участие во 2 туре Краевых спортивных соревнований по настольному теннису «Надежды Кубани». Турнир прошел в г. Славянск-на-Кубани среди юношей и девушек от 12 до 20 лет.

В соревнованиях приняли участие спортсмены Краснодарского края, Ставропольского края, Ростовской области, республик Адыгея, Крыма, Абхазии, ЛНР, ДНР – всего более 1000 человек.

Юные спортсменки абхазской команды соревновались в возрастной категории от 14 до 16 лет. Все девушки показали очень красивую, технически и тактически качественную игру. По итогам двух туров сборная команда г. Сухум на 3-е месте, уступая сборным командам Краснодарского края и Ростовской области.

Далее команда г. Сухум примет участие в 3ем туре, который пройдёт в октябре месяце этого года в г. Славянск-на Кубани. Завершающий 4-й турнир состоится в декабре, после которого будут подытожены все результаты и присуждены призовые места лучшим спортсменам сборных команд.

Подготовили спортсменов к соревнованиям тренеры Карчава Беслан, Карчава Ренат, Вартикян Амбарцум.