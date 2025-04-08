В СУХУМЕ ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО ПО ДЗЮДО

Сухум. 8 апреля 2025. Абхазия-Информ. В сухумском дворце спорта им. С.В. Багапш состоялось Открытое первенство г. Сухум по дзюдо. На татами соревновались юноши и девушки 2013-2014 и 2015-2016 годов рождения из Сухума, Ткварчала, Гагры, Гала и Нового Афона.

По результатам всех поединков победителями турнира стали: