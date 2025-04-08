В СУХУМЕ ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО ПО ДЗЮДО
Сухум. 8 апреля 2025. Абхазия-Информ. В сухумском дворце спорта им. С.В. Багапш состоялось Открытое первенство г. Сухум по дзюдо. На татами соревновались юноши и девушки 2013-2014 и 2015-2016 годов рождения из Сухума, Ткварчала, Гагры, Гала и Нового Афона.
По результатам всех поединков победителями турнира стали:
Среди юношей: Кобалия Николай (23 кг), Кокоскерия Сабыд (26 кг) Сухум, Мадоян Артем (30 кг) Сухум, Хупения Александр (34 кг) Гал, Тластанкулов Роб (42 кг) Сухум, Убилава Андрей (50 кг) Гал, Джопуа Леон (50+) Ткварчал, Канджария Н (34 кг) Гагра, Аветисян А. (38 кг) Новый Афон, Бжания Осман (26 кг) Сухум, Чагава Н. (30 кг) Сухум, Амичба Э. (42 кг) Сухум, Кишмария А. (50+) Ткварчал, Гиндия Дамир (50 кг) Ткварчал, Какалия Инал (46 кг) Очамчыра.
Среди девушек: Джанашия Ария (38 кг) Сухум, Джопуа Аина (26 кг) Сухум, Кишмария Виктория (38 кг) Ткварчал, Изория Елизаветта (42+) Гал.
Второе место завоевали:
Среди юношей: Меринов Гасан (23 кг), Светенко Ярослав (26 кг) Ткварчал, Чагава Закан (30 кг) Сухум, Джгереная Сандро (34 кг) Гал, Аргун Сандро (42 кг) Сухум, Ганделян Леон (50 кг) Сухум, Халбад Богдан (50+) Сухум, Габуния Д. (34 кг) Гагра, Фулопулов К. (38 кг) Сухум, Пилия Сандро (26 кг) Ткварчал, Килба Н. (30 кг) Сухум, Аветисян Р. (42 кг) Новый Афон, Одабашьян Э. (50+) Сухум, Миракян Артэк (50+) Сухум, Делба Леон (46 кг) Сухум.
Среди девушек: Скляр Виктория (38 кг) Сухум, Адлейба Александра (42+) Сухум.
Бронзовые призеры:
Среди юношей: Кумаритов Иснат (23 кг), Кумаритов Ренат (23 кг), Цвижба Георгий (26 кг), Сухум, Джопуа Нахар (26 кг) Сухум, Кимкетов Самир (30 кг) Сухум, Гояев Ясон (30 кг) Гагра, Ласурия Нестор (34 кг) Ткварчал, Силаков Денис (42 кг) Новый Афон, Сысоев Арсений (50 кг) Сухум, Ахба Инал (50 кг) Сухум, Чагава Баграт (50+) Сухум, Курсуа Л. (34 кг) Гал, Меримов С. (34 кг), Зубарев К. (38 кг) Гагра, Микаелян Амаяк. (38 кг) Новый Афон, Кулешманов Э.
(30 кг) Новый Афон, Хварцкия А. (30 кг), Папаскири Э. (42 кг) Ткварчал, Егорин
Я. (42 кг) Сухум, Этерия А. (50+) Сухум, Адлейба А. (50+) Сухум.
Среди девушек: Лемаренко Валерия (42+) Гагра, Календжян Мария (42+) Сухум.