 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО ПО ДЗЮДО

Новости Вторник, 08 апреля 2025 16:08
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО ПО ДЗЮДО

Сухум. 8 апреля 2025. Абхазия-Информ. В сухумском дворце спорта им. С.В. Багапш состоялось Открытое первенство г. Сухум по дзюдо. На татами соревновались юноши и девушки 2013-2014 и 2015-2016 годов рождения из Сухума, Ткварчала, Гагры, Гала и Нового Афона.

По результатам всех поединков победителями турнира стали:

Среди юношей: Кобалия Николай (23 кг), Кокоскерия Сабыд (26 кг) Сухум, Мадоян Артем (30 кг) Сухум, Хупения Александр (34 кг) Гал, Тластанкулов Роб (42 кг) Сухум, Убилава Андрей (50 кг) Гал, Джопуа Леон (50+) Ткварчал, Канджария Н (34 кг) Гагра, Аветисян А. (38 кг) Новый Афон, Бжания Осман (26 кг) Сухум, Чагава Н. (30 кг) Сухум, Амичба Э. (42 кг) Сухум, Кишмария А. (50+) Ткварчал, Гиндия Дамир (50 кг) Ткварчал, Какалия Инал (46 кг) Очамчыра.

Среди девушек: Джанашия Ария (38 кг) Сухум, Джопуа Аина (26 кг) Сухум, Кишмария Виктория (38 кг) Ткварчал, Изория Елизаветта (42+) Гал.

Второе место завоевали:

Среди юношей: Меринов Гасан (23 кг), Светенко Ярослав (26 кг) Ткварчал, Чагава Закан (30 кг) Сухум, Джгереная Сандро (34 кг) Гал, Аргун Сандро (42 кг) Сухум, Ганделян Леон (50 кг) Сухум, Халбад Богдан (50+) Сухум, Габуния Д. (34 кг) Гагра, Фулопулов К. (38 кг) Сухум, Пилия Сандро (26 кг) Ткварчал, Килба Н. (30 кг) Сухум, Аветисян Р. (42 кг) Новый Афон, Одабашьян Э. (50+) Сухум, Миракян Артэк (50+) Сухум, Делба Леон (46 кг) Сухум.

Среди девушек: Скляр Виктория (38 кг) Сухум, Адлейба Александра (42+) Сухум.

Бронзовые призеры:

Среди юношей: Кумаритов Иснат (23 кг), Кумаритов Ренат (23 кг), Цвижба Георгий (26 кг), Сухум, Джопуа Нахар (26 кг) Сухум, Кимкетов Самир (30 кг) Сухум, Гояев Ясон (30 кг) Гагра, Ласурия Нестор (34 кг) Ткварчал, Силаков Денис (42 кг) Новый Афон, Сысоев Арсений (50 кг) Сухум, Ахба Инал (50 кг) Сухум, Чагава Баграт (50+) Сухум, Курсуа Л. (34 кг) Гал, Меримов С. (34 кг), Зубарев К. (38 кг) Гагра, Микаелян Амаяк. (38 кг) Новый Афон, Кулешманов Э.

(30 кг) Новый Афон, Хварцкия А. (30 кг), Папаскири Э. (42 кг) Ткварчал, Егорин

Я. (42 кг) Сухум, Этерия А. (50+) Сухум, Адлейба А. (50+) Сухум.

Среди девушек: Лемаренко Валерия (42+) Гагра, Календжян Мария (42+) Сухум.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 08 апреля 2025 18:01

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СУХУМСКАЯ КОМАНДА ЗАВОЕВАЛА ТРЕТЬЕ МЕСТО В СОРЕВНОВАНИЯХ «НАДЕЖДЫ КУБАНИ» НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ ИНТЕРЕС К АБХАЗИИ У РОССИЯН УВЕЛИЧИЛСЯ В ЧЕТЫРЕ РАЗА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.