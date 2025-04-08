НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ ИНТЕРЕС К АБХАЗИИ У РОССИЯН УВЕЛИЧИЛСЯ В ЧЕТЫРЕ РАЗА

Сухум. 8 апреля 2025. Абхазия-Информ. Специалисты сервиса OneTwoTrip изучили бронирования отелей на период майских каникул и выявили резкий рост интереса российских туристов к ряду направлений. Об этом пишет RT. Сообщается, что туристический бум наблюдается в Абхазии – количество броней на начало мая увеличилось в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Не менее впечатляющие показатели показал Катар. За год число бронирований также выросло в четыре раза. Эксперты связывают это с возрастающей узнаваемостью страны, наличием прямых перелетов, демократичными ценами на жилье, а также с активным развитием туристической сферы.

Стабильно высоким остается спрос и на пляжные направления. Удвоилось количество заказов на отдых в ОАЭ, Египте, на Шри-Ланке и в Индии. Как поясняют аналитики, эти страны идеально подходят тем, кто хочет начать купальный сезон как можно раньше.

Также в этом году вырос интерес к европейским направлениям. Греция показала рост спроса на 80%, Венгрия – на 60%, Испания – на 27%, Австрия – на 20%, а Италия – на 10%.

Кроме того, увеличилось число поездок в Армению (+65%), Вьетнам (+43%), Сингапур (+33%) и Китай (+21%).