 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДЕСЯТЬ ДОМОВ В СУХУМЕ УКРАСЯТ МУРАЛАМИ

Новости Вторник, 08 апреля 2025 18:19
Оцените материал
(0 голосов)
ДЕСЯТЬ ДОМОВ В СУХУМЕ УКРАСЯТ МУРАЛАМИ

Сухум. 8 апреля 2025. Абхазия-Информ. В Сухум прибыла группа художников из России, которые украсят фасады и торцовые стены многоэтажных домов яркими муралами. Первым объектом для росписи выбран дом по улице Когониа, 62.

Филипп Дульмаченко, представитель фонда «Новые формы», рассказал о проекте: «Художники из России украсят муралами десять домов в Сухуме. При поддержке Фонда президентских грантов мы проводим наш первый заграничный фестиваль. Для нас важно быть первыми в этом месте, где ещё есть пустые стены. Самое главное – привнести искусство, просвещение и развитие».

По словам Дульмаченко, определённой тематики для рисунков нет. Изображения будут разнообразными, отражая местный колорит и традиции, учитывая пожелания местных жителей.

«У нас нет жёстких рамок, и каждый художник может самовыражаться. Мы будем учитывать местные нарративы, чтобы никого не обидеть. Мы выбираем в основном глухие фасады, чтобы предоставить художникам большое полотно. Также мы предпочитаем работать с высокими объектами, так как у нас есть опыт работы с большими поверхностями. В среднем на создание одного мурала на 10-этажном доме двум художникам потребуется около двух недель. Работы начнутся после согласования эскизов рисунков на каждом доме», – сказал он.

Российские художники также посетят семь объектов, где планируется создать муралы – ул. Махаджиров, 62; сухумский порт; ул. Агрба, 9; ул. Гумистинская, 4Б; ул. Гумистинская, 29; ул. Киараз, 7; школа № 4.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 08 апреля 2025 19:11

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ ИНТЕРЕС К АБХАЗИИ У РОССИЯН УВЕЛИЧИЛСЯ В ЧЕТЫРЕ РАЗА КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКЕ РАССМОТРЕЛ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.