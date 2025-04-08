ДЕСЯТЬ ДОМОВ В СУХУМЕ УКРАСЯТ МУРАЛАМИ

Сухум. 8 апреля 2025. Абхазия-Информ. В Сухум прибыла группа художников из России, которые украсят фасады и торцовые стены многоэтажных домов яркими муралами. Первым объектом для росписи выбран дом по улице Когониа, 62.

Филипп Дульмаченко, представитель фонда «Новые формы», рассказал о проекте: «Художники из России украсят муралами десять домов в Сухуме. При поддержке Фонда президентских грантов мы проводим наш первый заграничный фестиваль. Для нас важно быть первыми в этом месте, где ещё есть пустые стены. Самое главное – привнести искусство, просвещение и развитие».

По словам Дульмаченко, определённой тематики для рисунков нет. Изображения будут разнообразными, отражая местный колорит и традиции, учитывая пожелания местных жителей.

«У нас нет жёстких рамок, и каждый художник может самовыражаться. Мы будем учитывать местные нарративы, чтобы никого не обидеть. Мы выбираем в основном глухие фасады, чтобы предоставить художникам большое полотно. Также мы предпочитаем работать с высокими объектами, так как у нас есть опыт работы с большими поверхностями. В среднем на создание одного мурала на 10-этажном доме двум художникам потребуется около двух недель. Работы начнутся после согласования эскизов рисунков на каждом доме», – сказал он.

Российские художники также посетят семь объектов, где планируется создать муралы – ул. Махаджиров, 62; сухумский порт; ул. Агрба, 9; ул. Гумистинская, 4Б; ул. Гумистинская, 29; ул. Киараз, 7; школа № 4.