КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКЕ РАССМОТРЕЛ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Сухум. 8 апреля 2025. Абхазия-Информ. Состоялось расширенно заседание парламентского Комитета по государственно-правовой политике, в котором приняли участие полномочный представитель президента Республики Абхазия в Парламенте Батал Айба, председатель Верховного суда Саида Бутба, председатель Контрольной палаты Каха Пертая, Уполномоченный по правам человека Анас Кишмария и представители МЧС.

Обсуждался проект закона «О внесении изменения в статью 118 Кодекса Республики Абхазия о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях», который направлен на определение органа, уполномоченного рассматривать административные правонарушения в сфере пожарной безопасности.

Затем был рассмотрен законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О порядке рассмотрения обращений граждан Республики Абхазия». Целью проекта закона о внесении изменений в соответствующие статьи закона является создание отвечающей современным требованиям нормативно-правовой базы в целях реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, юридических лиц, обеспечения порядка рассмотрения обращений и повышение эффективности государственного управления.

В рамках заседания депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса Республики Абхазия». Данный законопроект расширяет круг субъектов наследственных правоотношений, для которых устанавливается ограничение права наследования по закону и по завещанию.

Также участники заседания обсудили законопроект «О внесении изменения в статью 34 Закона Республики Абхазия «О Контрольной палате Республики Абхазия». В пояснительной записке к законопроекту говорится: «В соответствии с частью 1 статьи 34 Закона «О Контрольной палате Республики Абхазия» Контрольная палата регулярно предоставляет информацию о своей деятельности средствам массовой информации. Представленным законопроектом предлагается внести дополнение в данную статью, необходимость которой обусловлена следующим.

Принимая во внимание, что Контрольная палата является постоянно действующим высшим органом государственного финансового контроля, образуемым Парламентом Республики Абхазия и подотчетным ему, и учитывая особую важность и значимость выполняемых ею функций, представляется целесообразным один раз в месяц предоставлять Контрольной палате эфирное время на каналах государственного телевидения и радиовещания продолжительностью не менее одного часа в целях освещения своей деятельности, ясности и прозрачности проделанной работы».

Комитетом были приняты решения вынести данные законопроекты на заседание сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия для принятия их в первом чтении.