БЕСЛАН ЭШБА НАЗНАЧЕН РУКОВОДИТЕЛЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ
Сухум. 8 апреля 2025. Абхазия-Информ. Указом президента Абхазии Бадры Гунба Абесалом Алексеевич Кварчия освобожден от должности руководителя Администрации президента Республики Абхазия, согласно поданному заявлению.
Указом президента Бадры Гунба, в соответствии с Законом «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» Беслан Федорович Эшба освобожден от должности главы Администрации города Сухума в связи с переходом на другую работу.
Другим Указом главы государства Беслан Эшба назначен руководителем Администрации президента Республики Абхазия.
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