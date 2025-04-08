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Абхазия Информ

БЕСЛАН ЭШБА НАЗНАЧЕН РУКОВОДИТЕЛЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Новости Вторник, 08 апреля 2025 19:56
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БЕСЛАН ЭШБА НАЗНАЧЕН РУКОВОДИТЕЛЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Сухум. 8 апреля 2025. Абхазия-Информ. Указом президента Абхазии Бадры Гунба Абесалом Алексеевич Кварчия освобожден от должности руководителя Администрации президента Республики Абхазия, согласно поданному заявлению.  

Указом президента Бадры Гунба, в соответствии с Законом «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» Беслан Федорович Эшба освобожден от должности главы Администрации города Сухума в связи с переходом на другую работу.

Другим Указом главы государства Беслан Эшба назначен руководителем Администрации президента Республики Абхазия.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 08 апреля 2025 20:02

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