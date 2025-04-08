ТИМУР АГРБА НАЗНАЧЕН И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУХУМ
Сухум. 8 апреля 2025. Абхазия-Информ. Указом президента Бадры Гунба, в соответствии с Законом «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия», исполняющим обязанности главы Администрации города Сухума назначен Тимур Михайлович Агрба.
С 2019 по 2025 год Агрба возглавлял Управление капитального строительства.
Другим Указом президента временное исполнение обязанностей начальника Управления капитального строительства возложено на исполняющего обязанности заместителя начальника УКСа Демира Гамисония.
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