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Абхазия Информ

ТИМУР АГРБА НАЗНАЧЕН И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУХУМ

Новости Вторник, 08 апреля 2025 20:02
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ТИМУР АГРБА НАЗНАЧЕН И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУХУМ

Сухум. 8 апреля 2025. Абхазия-Информ. Указом президента Бадры Гунба, в соответствии с Законом «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия», исполняющим обязанности главы Администрации города Сухума назначен Тимур Михайлович Агрба.

С 2019 по 2025 год Агрба возглавлял Управление капитального строительства.

Другим Указом президента временное исполнение обязанностей начальника Управления капитального строительства возложено на исполняющего обязанности заместителя начальника УКСа Демира Гамисония.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 08 апреля 2025 20:09

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