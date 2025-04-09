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Абхазия Информ

ОПРЕДЕЛЕН СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ЖИТЬ И СОЗДАВАТЬ В РОССИИ»

Новости Среда, 09 апреля 2025 18:04
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ОПРЕДЕЛЕН СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ЖИТЬ И СОЗДАВАТЬ В РОССИИ»

Сухум. 9 апреля 2025. Абхазия-Информ. Сформирована делегация для представления Абхазии на всероссийской образовательной программе «Жить и создавать в России» флагманской образовательной программы студенческого проекта «Твой Ход». В состав делегации вошли: Элана Харчилава, Анаида Чолохян, Екатерина Шамба, Эрик Бендзяк-Ахтиаров, Саида Лаквитава, Кан Торчуа, Александра Торуа.

Первый окружной модуль «Жить» пройдет 17-20 апреля в Ставрополе. Программа стартового модуля заложит основы последующей годовой работы и поможет участникам осознать ценностное поле программы, разобраться в смыслах молодёжной политики, освоить навыки целеполагания и рефлексии. А также студенты пойдут в настоящий поход, чтобы научиться взаимодействовать друг с другом в нестандартных ситуациях.

«Жить и создавать в России» – флагманская образовательная программа Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», который входит в президентскую платформу «Россия-страна возможностей» и реализуется Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Программа, участниками которой являются активные студенты, направлена на подготовку лидеров студенческого сообщества, а также на сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. Первый сезон программы прошел в 2024 году под названием «Голос поколения. Студенты», его выпускниками стали более 200 студентов.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 09 апреля 2025 18:20

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