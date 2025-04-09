КРАЖА В СУХУМЕ
Сухум. 9 апреля 2025. Абхазия-Информ. Жителю с. Пакуашь Очамчырского района Гудз Павлу Владимировичу, 1977 г.р. вменяется преступление, предусмотренное п. "в" ч. 2 ст. 155 УК РА. Последний был задержан в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска столичного УВД по подозрению в совершении кражи строительных инструментов «KRAUSE STABILO» с лестничной площадки многоэтажного дома по ул. Инал-ипа в г. Сухум, по месту проживания заявительницы.
Расследование в рамках возбужденного уголовного дела проводит отдел дознания УВД по г. Сухум, на период предварительного следствия решением Сухумского городского суда вышеназванный гражданин санкционирован к содержанию под стражей.
Об этом сообщает сайт МВД.
Последнее от Super User
- ПОЛЕВОЙ ВЫХОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ АБХАЗИИ
- ОПРЕДЕЛЕН СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ЖИТЬ И СОЗДАВАТЬ В РОССИИ»
- ТИМУР АГРБА НАЗНАЧЕН И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУХУМ
- БЕСЛАН ЭШБА НАЗНАЧЕН РУКОВОДИТЕЛЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ
- СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН