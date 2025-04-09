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Абхазия Информ

КРАЖА В СУХУМЕ

Новости Среда, 09 апреля 2025 18:20
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КРАЖА В СУХУМЕ

Сухум. 9 апреля 2025. Абхазия-Информ. Жителю с. Пакуашь Очамчырского района Гудз Павлу Владимировичу, 1977 г.р. вменяется преступление, предусмотренное п. "в" ч. 2 ст. 155 УК РА. Последний был задержан в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска столичного УВД по подозрению в совершении кражи строительных инструментов «KRAUSE STABILO» с лестничной площадки многоэтажного дома по ул. Инал-ипа в г. Сухум, по месту проживания заявительницы.

Расследование в рамках возбужденного уголовного дела проводит отдел дознания УВД по г. Сухум, на период предварительного следствия решением Сухумского городского суда вышеназванный гражданин санкционирован к содержанию под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 09 апреля 2025 18:24

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