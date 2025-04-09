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Абхазия Информ

ПОЛЕВОЙ ВЫХОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ АБХАЗИИ

Новости Среда, 09 апреля 2025 18:24
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ПОЛЕВОЙ ВЫХОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ АБХАЗИИ

Сухум. 9 апреля 2025. Абхазия-Информ. В соответствии с планом подготовки частей и подразделений Вооруженных сил Республики Абхазия на 2025 учебный год в период с 8 по 18 апреля проходит полевой выход артиллерийских частей и подразделений с выполнением боевых стрельб.

Как отметил руководитель учений, полковник Андрей Любовский, «Цель учений – совершенствование боевого слаживания и полевой выучки подразделений для умелых и решительных действий при выполнении задач по огневому поражению противника в различных видах боя; повышение практических навыков командиров в организации всестороннего обеспечения размещения подразделений на местности, организация боевых действий и их боевого обеспечения, непрерывном управлении артиллерийскими подразделениями и их огнем, организации и поддержании взаимодействия с общевойсковыми подразделениями».

К полевому выходу на общевойсковом полигоне «Цабал» привлечены артиллерийские части и подразделения ВС РА.

Завершится полевой выход проведением тактических учений артиллерийских батарей с боевой стрельбой.

По завершению комплекса учебных мероприятий, все подразделения вернутся в места постоянной дислокации, где будут детально проанализированы итоги полевого выхода.

***

В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Республики Абхазия на 2025 учебный год в период с 8 по 18 апреля проходит полевой выход разведывательных подразделений Вооруженных Сил, с проведением комплексных контрольных и учебно-тактических занятий с боевой стрельбой.

По словам руководителя полевого сбора полковника А. Авидзба: «Цель занятий – повышение уровня полевой выучки личного состава разведывательных подразделений, их слаженности, воспитания высоких морально-боевых качеств, физической выносливости и психологической устойчивости. Мы добиваемся устойчивых навыков в действиях при выполнении боевых задач по предназначению в сложной и резкоменяющейся обстановке, на различной местности, как днем, так и ночью».

В ходе полевого выхода помимо вопросов специальной и тактической подготовки, разведывательные подразделения отрабатывают задачи с использованием современных средств разведки и поражения (БПЛА).

Завершится полевой выход проведением тактических учений с боевой стрельбой.

По завершению полевого выхода, подразделения вернутся в места постоянной дислокации, где будут детально проанализированы его итоги.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 09 апреля 2025 18:36

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