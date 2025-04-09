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Абхазия Информ

АТОР: ОТКРЫТИЕ АЭРОПОРТА В АБХАЗИИ НА ЦЕНЫ НЕ ПОВЛИЯЕТ

Новости Среда, 09 апреля 2025 18:36
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АТОР: ОТКРЫТИЕ АЭРОПОРТА В АБХАЗИИ НА ЦЕНЫ НЕ ПОВЛИЯЕТ

Сухум. 9 апреля 2025. Абхазия-Информ. Авиасообщение между РФ и Абхазией возобновят 1 мая спустя 32 года. О том, как отразится на туристах открытие аэропорта в районе Сухума, рассказал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. Предстоящим летом в Абхазии ожидают от 150 до 200 тысяч дополнительных путешественников. Этот показатель будет на 10% выше нынешнего турпотока, сообщил портал «93.ру».

Однако есть нюансы. По словам Ромашкина, до сих пор неизвестно, какие именно авиаперевозчики начнут работать, и во сколько обойдутся желающим билеты. Отсутствует также информация о городах, из которых планируют запустить рейсы. Продано тем временем уже около 50% туров в Абхазию, резюмировали в АТОР.

Ранее АБН24 сообщало, что интерес россиян к Абхазии резко возрос. Спрос повысился из-за планов открыть авиарейсы и на фоне улучшения железнодорожного сообщения с республикой.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 09 апреля 2025 19:24

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