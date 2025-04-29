СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ – ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ»

Сухум. 28 апреля 2025. Абхазия-Информ. В городе-герое Волгограде начал свою работу Международный форум «Великое наследие – общее будущее», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Форуме принимает участие делегация Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия во главе со спикером Лашей Ашуба. Целью мероприятия является демонстрация величия подвига советского народа и сохранение исторической памяти.

Работа Форума открылась церемонией зажжения Вечного огня на Аллее героев площади Павших Борцов, в которой приняли участие Лаша Ашуба и главы всех делегаций, прибывших на форум. Спикер Парламента поприветствовал ветеранов, принимавших участие в церемонии.

Памятное мероприятие завершилось шествием роты почетного караула, военного оркестра и колокольным звоном Собора Александра Невского в память о героизме и подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Затем состоялось пленарное заседание Международного форума «Великое наследие – общее будущее», которое открыл председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин.

В заседании участвовали члены официальных парламентских делегаций, представители экспертного и образовательного сообществ, члены Молодежного парламента при Государственной Думе и Молодежной палаты при Парламентском Собрании Беларуси и России.

Присутствовавшие в президиуме главы делегаций выступили со своими докладами и приветствиями. Спикер Парламента Лаша Ашуба также обратился к собравшимся с докладом «Память о Великой Отечественной войне в Республике Абхазия».

«Уважаемый Вячеслав Викторович! Уважаемые участники Форума! Приветствую вас от имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.

Выражаю благодарность организаторам Международного патриотического форума «Великое наследие – общее будущее» за предоставленную возможность поздравить всех присутствующих с юбилеем Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

День 9 Мая – День Великой Победы, является датой, которая в Республике Абхазия объединяет всех её граждан. Он всегда в наших сердцах как символ героизма и беспримерного мужества советского народа. Победа в Великой Отечественной войне является нашей общей исторической Победой.

На долю советского народа легла основная тяжесть войны.

Свой вклад в общую Победу внесла и наша республика. Более пятидесяти пяти тысяч человек ушли на фронт из Абхазии. Из них каждый третий не вернулся с полей сражений. Жители многонациональной Абхазии воевали на всех фронтах. Они защищали Москву и Сталинград, освобождали Украину, Белоруссию, западные регионы Советского Союза и Восточную Европу, брали Рейхстаг, праздновали победу в Берлине. Тысячи воинов из Абхазии награждены орденами и медалями. 22 из них стали героями Советского Союза. Трое наших земляков стали полными кавалерами орденов Славы.

В 1942 году враг вторгся и на территорию нашей республики. Во время битвы за Кавказ жесточайшие бои проходили на горных перевалах Абхазии. Были созданы истребительные отряды, которые вместе с Красной армией защищали побережье от угрозы прорыва. Благодаря героизму защитников Кавказа враг был остановлен. К сожалению, имена некоторых участников обороны перевалов неизвестны. Но я точно знаю, что мой дед Нури Ашуба участвовал в тяжелых сражениях, проходивших на перевалах Главного Кавказского хребта. Уверен, что и мои сыновья будут помнить о нём и гордиться своим прадедом.

В горах Абхазии не один год проводится работа международной абхазо-российской военно-исторической поисковой экспедиции, связанная с увековечиванием памяти советских воинов, павших смертью храбрых на перевалах Кавказа.

Находясь в городе-герое Волгограде, не могу не сказать, что на всех этапах исторической битвы под Сталинградом принимали участие и наши земляки.

В годы войны на территории Абхазии было развёрнуто большое количество военных госпиталей, в которых проходили курс лечения десятки тысяч раненых бойцов.

К сожалению, не все раненые выживали. Захоронения советских солдат – это часть истории Абхазии.

В преддверии 80-летия Победы проводится большая работа по приведению в порядок воинских памятников и захоронений. Особо отмечу плодотворное сотрудничество абхазской стороны с Фондом президентских грантов Российской Федерации.

В Республике Абхазия многое делается для поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Их сегодня, к сожалению, осталось мало. От имени народа Республики Абхазия передаю сердечный привет и пожелания здоровья дорогим ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в России и других государствах.

Мы выражаем искреннюю признательность Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за постоянную заботу о ветеранах Великой Отечественной войны, проживающих в нашей республике.

Многочисленные мероприятия, посвященные сохранению исторической памяти о тех временах, являются традиционными в нашей республике. В их числе «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Свеча памяти», велопробеги «Спасибо за Победу», в школах – «Уроки мужества», международные акции «Сад памяти», «Огонь памяти» и «Эстафета Победы».

Важной составляющей работы по сохранению исторического наследия является и сотрудничество между различными ветеранскими организациями, архивами, музеями наших стран.

После Великой Отечественной войны большинство людей были уверены, что такое никогда не может повториться. Но история внесла свои коррективы. Через 47 лет после войны уже новые поколения граждан Абхазии встали на защиту своей Родины. Отечественная война народа Абхазии 1992–1993 годов оставила глубокий след на теле нашей республики.

Один из главных уроков Великой Отечественной войны состоит в том, что борьба с военной опасностью должна идти постоянно. Связь поколений, о которой мы говорим на Форуме, актуальна и в наши дни.

Мы поддерживаем необходимость проведения Российской Федерацией Специальной военной операции. В борьбе с неофашизмом её участники – потомки победителей, сегодня защищают наши общие ценности. Вместе с российскими бойцами плечом к плечу сражаются и погибают добровольцы из Республики Абхазия.

Главным гарантом безопасности, союзником и стратегическим партнером для Республики Абхазия была и остается Российская Федерация. Мы благодарны России за эту поддержку.

В западных странах и в некоторых бывших советских республиках пытаются пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, сносят памятники советским воинам, запрещают советскую символику, проведение акций памяти. Эти действия недопустимы!

Уверен, что наш Форум будет способствовать сплочению всех прогрессивных сил в деле сохранения памяти и исторической правды.

Желаю вам, уважаемые участники Форума, успешной работы, мира и благополучия!

Благодарю за внимание».