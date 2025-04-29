СОТРУДНИКИ ГТК ИЗЪЯЛИ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННУЮ ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗЪЯЛИ И АППАРАТЫ ДЛЯ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 29 апреля 2025. Абхазия-Информ. Сотрудниками т/п «Псоу» по направлению «импорт» было досмотрено автотранспортное средство марки «ВАЗ 21074» на таможенном посту «Псоу». В ходе досмотра транспортного средства было обнаружено 15 блоков сигарет марки «CHAPMAN». За рулем автомобиля находился гражданин Республики Абхазия Э.Г. Мхонджия.

Сигареты изъяты. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.

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В ходе реализации оперативной информации сотрудники УБК и ТП ГТК, совместно с сотрудниками оперативного подразделения т/п «Псоу» и с сотрудниками СГБ, в с. Верхняя Эшера выявили аппараты для добычи криптовалюты фирмы «Innosilicon T2T», в количестве 22 ед. которые на момент изъятия были подключены к электросети.

Аппараты располагались в нежилом помещении на приусадебном участке в с. Верхняя Эшера, принадлежащего гражданину С.А. Дертлян, зарегистрированному по адресу: с. Гумиста, ул. Эшерская, д.152.

Запрещенное к ввозу на территорию Республики Абхазия оборудование для майнинга изъято. Возбуждено дело об административном правонарушении.

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В ходе реализации оперативной информации в зоне таможенного контроля государственной границы Республики Абхазия, сотрудниками оперативного подразделения т/п «Псоу» был остановлен автомобиль марки «Toyota Alphard» за государственным регистрационным знаком О899ОХ, под управлением гражданина Республики Абхазия Баласанова Георгия Георгиевича, 1999 года рождения.

В результате досмотра в багажном отделении транспортного средства, за обшивкой был обнаружен 1 аппарат по добыче криптовалюты фирмы «Whatsminer M30S++», а также в подкапотном пространстве – 5 аппаратов по добыче криптовалюты фирмы «Whatsminer M30S++», приобретенные на территории РФ.

Запрещенное к ввозу на территорию Республики Абхазия оборудование для майнинга изъято. Возбуждено дело об административном правонарушении.