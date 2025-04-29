К ДНЮ ПОБЕДЫ

Сухум. 29 апреля 2025. Абхазия-Информ. 7 мая в Абхазской филармонии пройдет музыкальный спектакль, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вечер песен и стихов военных лет с участием солистов филармонии, инструментального ансамбля «Променад», актеров Алины Пшеничной и Гудисы Тодуа. Прозвучат известные и любим»е песни «Синий платочек», «Случайный вальс», «Журавли», «Вечер на рейде», «Смуглянка» и многие другие.