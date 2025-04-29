ЧЛЕН АБХАЗСКОЙ КОМАНДЫ СТАЛ ЧЕМПИОНОМ РОССИИ 2025 ГОДА ПО ДОМИНО
Сухум. 29 апреля 2025. Абхазия-Информ. В Москве состоялся II Чемпионат России по домино. В этом престижном соревновании приняли участие около 150 спортсменов, представляющих различные регионы Российской Федерации, а также Республику Беларусь и Республику Абхазия. Спортсмены из Абхазии приняли участие в Чемпионате по приглашению президента Федерации домино Бориса Борзова и вице-президента Федерации Алексея Кончакова, состоящих в дружественных отношениях с представителями Федерации домино РА.
Представители сухумской команды продемонстрировали выдающиеся результаты: Алмас Габуния, член абхазской команды, занял первое место, став чемпионом России 2025 года в данной дисциплине. Алмас также является финалистом, недавно прошедшего, чемпионата Абхазии по домино.
Владислав Касландзия занял пятое место, а Теймураз Лакербая завершил турнир на десятой позиции.
Эти достижения являются важным вкладом в развитие домино как вида спорта в Абхазии и способствуют укреплению международных связей в данной области.