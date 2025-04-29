ЧЛЕН АБХАЗСКОЙ КОМАНДЫ СТАЛ ЧЕМПИОНОМ РОССИИ 2025 ГОДА ПО ДОМИНО

Сухум. 29 апреля 2025. Абхазия-Информ. В Москве состоялся II Чемпионат России по домино. В этом престижном соревновании приняли участие около 150 спортсменов, представляющих различные регионы Российской Федерации, а также Республику Беларусь и Республику Абхазия. Спортсмены из Абхазии приняли участие в Чемпионате по приглашению президента Федерации домино Бориса Борзова и вице-президента Федерации Алексея Кончакова, состоящих в дружественных отношениях с представителями Федерации домино РА.