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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПОСЛЕ РЕМОНТА ОТКРЫЛСЯ ЗАЛА ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА

Новости Вторник, 29 апреля 2025 18:44
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В СУХУМЕ ПОСЛЕ РЕМОНТА ОТКРЫЛСЯ ЗАЛА ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА

Сухум. 29 апреля 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме состоялось торжественное открытие обновленного зала для настольного тенниса в Республиканской детско-юношеской спортивной школе. Помещение было отремонтировано за счет государственного финансирования, а инвентарь, включая восемь профессиональных теннисных площадок и напольное покрытие, переданы в дар Федерацией настольного тенниса России Федерации настольного тенниса Абхазии.

На церемонию прибыли почетные гости, среди которых первый вице-президент Федерации настольного тенниса России (ФНТР) Олег Завалюев, вице-президент ФНТР Андрей Конокотин, глава Федерации настольного тенниса Адыгеи Юрий Горохов, замминистра просвещения Абхазии Ада Кварчелия, заслуженный работник физической культуры и спорта Аслан Таркил, депутат Парламента-Народного Собрания Абхазии Демур Гогия, советник президента Абхазии по спорту Ахра Ашуба, заместители председателя Госкомитета РА по делам молодежи и спорта Роман Цкуа и Беслан Карчава (президент Федерации настольного тенниса Абхазии).

Выступавшие подчеркнули значимость события, выразив уверенность, что модернизированная инфраструктура позволит спортсменам достигать высоких результатов и укрепит наследие абхазского настольного тенниса.

Олег Завалюев зачитал поздравление с открытием зала заместителя председателя Государственной Думы России Александра Бабакова.

«Уважаемые друзья, от всех членов Федерации настольного тенниса России приветствую и поздравляю спортсменов и любителей настольного тенниса Республики Абхазия с открытием Республиканской детско-юношеской спортивной школы – главной кузницы спортивных кадров Абхазии уже на протяжении почти 70 лет. Очень рад, что между спортивными федерациями наших стран налажены тесные дружеские отношения, благодаря которым абхазские спортсмены участвуют в соревновательных и тренировочных мероприятиях, в том числе проводимых Федерацией настольного тенниса России. ФНТР активно содействует развитию настольного тенниса в Республике Абхазия и будет дальше оказывать необходимую помощь своим коллегам, чтобы наш любимый вид спорта стал еще более доступным для жителей Республики, а уровень спортсменов неизменно рос. Уверен, не за горами то время, когда теннисисты Абхазии будут на равных сражаться с известными спортсменами мира и преумножать славу своей страны», – отмечается в поздравлении.

Он пожелал всем спортсменам и любителям настольного тенниса успехов, повышения спортивного мастерства и получения удовольствия от игры.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 29 апреля 2025 18:55

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