РОССИЙСКИЙ ДЕПУТАТ ПРОСИТ ОТМЕНИТЬ РОУМИНГ МЕЖДУ РОССИЕЙ И АБХАЗИЕЙ

Сухум. 1 мая 2025. Абхазия-Информ. Российский депутат Сергей Миронов направил письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина с просьбой рассмотреть возможность подписания соглашения об отмене роуминга между РФ и Республикой Абхазия. Он просит «рассмотреть возможность инициировать подписание межправительственного соглашения между Российской Федерации и Республикой Абхазия по отмене роуминга для граждан указанных государств и сообщить о принятом решении». Об этом сообщает ТАСС.

Миронов напоминает, что с 1 мая 2025 года по решению Совета министров Союзного государства был отменен роуминг между Россией и Белоруссией. При этом, отметил он, в преддверии отпускного сезона особую актуальность приобретает отмена роуминга между РФ и Абхазией.

По словам депутата, Абхазия занимает значимую долю в выездном сегменте российского туристического рынка. Однако мобильная связь обходится российским туристам примерно в 40-100 рублей за минуту входящих и исходящих вызовов. «Значительное число граждан Абхазии посещают ежедневно по работе Российскую Федерацию, они тоже вынуждены оплачивать по высоким тарифам мобильную связь и интернет», – добавил Миронов.