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Абхазия Информ

РЕТРОПОЕЗД В СТИЛЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА НАЧАЛ ХОДИТЬ МЕЖДУ СОЧИ И ГАГРОЙ

Новости Четверг, 01 мая 2025 16:26
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РЕТРОПОЕЗД В СТИЛЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА НАЧАЛ ХОДИТЬ МЕЖДУ СОЧИ И ГАГРОЙ

Сухум. 1 мая 2025. Абхазия-Информ. Между Сочи и Гагрой с 30 апреля начал ходить ретропоезд. Первый состав отправился со станции в 6:31. Пассажиры туристического поезда смогут окунуться в атмосферу 70-80-х годов. Интерьеры и общий стиль вагона создают у пассажиров ощущение времени Советского Союза: вагоны оформлены в советском стиле, а проводники облачены в форму той же эпохи.

Отличительной особенностью поезда является фото-купе, оформленное как квартира 70-80-х годов. Благодаря интерактивной системе пассажиры могут делать моментальные снимки и оформлять их в ретро-рамки. Стоимость посещения купе и услуг фотопечати составляет 250 рублей. Экскурсионный билет на два дня путешествия с посещением достопримечательностей Абхазии обойдется взрослому пассажиру в 13 тысяч рублей.

Кроме того, в вагон поезда входит открытый обзорный салон, оформленный в духе начала XX века, но снабженный современными удобствами, такими как подогреваемые сиденья и розетки для зарядки устройств, а также местами для велосипедов.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 01 мая 2025 16:27

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