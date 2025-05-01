В АЭРОПОРТУ СУХУМА ПРИЗЕМЛИЛСЯ ПЕРВЫЙ РЕГУЛЯРНЫЙ РЕЙС ИЗ МОСКВЫ

Сухум. 1 мая 2025. Абхазия-Информ. Состоялась торжественная церемония открытия Международного аэропорта «Сухум» им. В. Г. Ардзинба. На открытии присутствовали президент Бадра Гунба, первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, члены правительства, депутаты Парламента, ветераны войны, семьи первого и второго президентов Абхазии Владислава Ардзинба и Сергея Багапша.

Возобновление регулярного авиасообщения между Москвой и Сухумом стало важным шагом в укреплении транспортных связей между Абхазией и Россией. Бадра Гунба и Сергей Кириенко лично встретили воздушное судно CRJ-200 авиакомпании «ЮВТ АЭРО», выполнившее рейс из аэропорта Внуково. Командир воздушного судна после приземления поблагодарил встречающих за тёплый приём и отметил историческое значение события.

На борту первого рейса среди пассажиров находились 49 пассажиров, в том числе и почётные гости – Народный артист России и Абхазии Евгений Князев и Заслуженная артистка России и Народная артистка Абхазии Алиса Гицба.

«Сегодня историческое событие, спустя 32 года после реконструкции открылся и принял первый регулярный рейс аэропорт города Сухум имени первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Безусловно, без политического решения это не произошло бы. Огромная благодарность президенту России Владимиру Владимировичу Путину, который одобрил этот проект и теперь граждане нашей страны и гости республики имеют возможность прилетать непосредственно в Абхазию», – сказал президент Бадра Гунба.

Он выразил благодарность Сергею Кириенко, лично контролировавшему реконструкцию и запуск аэропорта, который, по мнению главы государства, привнесет особый импульс в развитие нашего государства и двусторонних абхазо-российских отношений.

Он также поблагодарил экс-президента Аслана Бжания, который был идейным вдохновителем начал реализацию этого проекта.

Как председатель комиссии по реконструкции аэропорта, Бадра Гунба выразил благодарность всем членам комиссии, как с российской, так и с абхазской стороны и инвесторам.

«Без общих усилий этого проекта не было бы. Поздравляю народ Абхазии и наших гостей с таким историческим событием», – подчеркнул глава государства.

«Наконец-то это произошло, и я безумно счастлива! Этот аэропорт – символ связи Абхазии с миром. Пусть он станет надёжными воздушными воротами, открывающими новые перспективы для нашей республики. Для наших граждан появится возможность более свободно перемещаться по миру и может быть нас кто-то еще признает и мы будем напрямую общаться с новыми странами. У нас светлое будущее и я надеюсь, что самое хорошее у нас впереди. Вся надежда на молодежь!» – сказала вдова первого президента Абхазии Светлана Джергения.