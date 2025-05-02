Сухум. 2 мая 2025. Абхазия-Информ. Развитие Абхазии, в частности в туристической сфере, непрерывно связно с Россией. Рабочая поездка первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Владимировича Кириенко в Абхазию, еще раз подчеркивает стратегическую важность на долгую перспективу сотрудничества двух государств.

Как заявил доктор политических наук, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России Павел Селезнев – «Этот проект имеет огромное значение для экономики республики, так как способствует привлечению иностранных инвестиций и увеличению туристического потока. Первые испытательные полеты продемонстрировали готовность инфраструктуры к регулярным авиарейсам, открывающим новые возможности для развития туризма и бизнеса».

И это – еще один бонус, который республика получает от нового формата сотрудничества с Россией, начавшегося с приходом на президентскую должность Бадры Гунба. Намеченные планы выполняются, ключевые российские чиновники в лице Сергея Кириенко в Сухуме – уже в статусе привычных гостей, а взаимодействие двух стран – не просто слова, а вполне конкретные действия.

https://lenta.ru/comments/news/2025/05/01/professor-finuniversiteta-otsenil-znachenie-pryamogo-aviasoobscheniya-rossii-s-abhaziey/