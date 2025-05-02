АЭРОПОРТ «СУХУМ» ПРИНЯЛ ПЕРВЫЙ РЕГУЛЯРНЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ РЕЙС

Сухум. 2 мая 2025. Абхазия-Информ. 1 мая в аэропорт «Сухум» прибыл первый регулярный пассажирский рейс авиакомпании «ЮВТ Аэро» из московского аэропорта Внуково. С этим рейсом Абхазия восстановила авиационное сообщение после более чем 30-летнего перерыва. Пассажиров первого рейса встречали президент Бандра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Официальные лица приняли участие в торжественной церемонии открытия пассажирского терминала.

Как прибывший, так и первый отправившийся рейс выполнены с полной загрузкой, что подтверждает большой интерес к прямым полетам в Абхазию. Пассажиры этих рейсов получили памятные сувениры, на привокзальной площади для них была организована праздничная программа в национальном стиле с традиционной кухней Республики. Восстановление авиасообщения стало возможно в результате реализации межправительственного соглашения между Республикой Абхазия и Россией.

«Это историческое событие принесет особый импульс развитию нашего государства», – сказал президент Абхазии Бадра Гунба об открытии Сухумского аэропорта.

«Аэропорт начинает работать. По поручению президента России Владимира Путина, правительства двух стран активно прорабатывают региональное взаимодействие в вопросах авиасообщения. Целый ряд северных регионов заинтересован в том, чтобы отправлять летом в Абхазию своих жителей, работников бюджетных организаций и крупных компаний», – отметил Сергей Кириенко.

Запуску регулярного авиационного сообщения предшествовала масштабная работа по реконструкции аэродрома и аэровокзальной инфраструктуры аэропорта Сухум. Теперь аэропорт может принимать современные типы средне и дальнемагистральных самолетов, таких как Суперджет-100, ТУ-214, МС-21, Аirbus А320 и А330, Boeing 737. На аэродроме установлена современная светосигнальная автоматизированная метеорологическая измерительная система, введены в эксплуатацию наземные средства радиотехнического обеспечения полетов и связи, обеспечивающие инструментальный заход ВС на посадку.

Обслуживание пассажиров началось во временном терминале. Строительство нового аэровокзального комплекса в настоящее время ведется в северной части аэропорта. Его общая площадь составит около 5 000 м2 и будет включает в себя залы прилета и вылета, а также аркадную галерею со зданием входного контроля.

Развитие инфраструктуры аэропорта будет продолжено.

Регулярные рейсы в Москву выполняются на 50-местном самолете Bombardier CRJ200. Следующий состоится уже 3 мая, а с 6 мая начнется полетная программа в Нижний Новгород авиакомпании Икар на самолётах Embraer 190. С июня ожидается начало полетов на широфюзеляжных самолетах и расширение маршрутной сети аэропорта.

Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Сухум.