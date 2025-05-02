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Абхазия Информ

ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ СУХУМСКОГО АЭРОПОРТА

Новости Пятница, 02 мая 2025 12:01
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ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ СУХУМСКОГО АЭРОПОРТА

Сухум. 2 мая 2025. Абхазия-Информ. Первый регулярный авиарейс между Сухумом и Москвой запущен 1 мая. Компания «ЮВТ Аэро» будет осуществлять перелеты из аэропорта Внуково.

Премьер-министр Владимир Делба, вице-премьеры Джансух Нанба, Вараздат Миносян, Роберт Киут, Тараш Хагба приняли участие в церемонии открытия сухумского аэропорта.

В аэропорту первый регулярный рейс встретили в торжественной обстановке – музыкой и танцами.

В аэропорт приехали президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, спикер Парламента Лаша Ашуба, первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, депутаты Парламента, члены Правительства Абхазии.

На церемонию открытия сухумского аэропорта пригласили почетных гостей – ветеранов войны, заслуженных деятелей, семьи первого и второго президентов Абхазии.

Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил народ Абхазии и гостей с историческим событием и отметил, что это придаст особый импульс развитию государства.

«Спустя 32 года аэропорт им. В Ардзинба принял первый регулярный рейс. Хочу в первую очередь поблагодарить всех, кто сопричастен к этому событию. Безусловно, без политического решения этого события быть не могло. Благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, который дал одобрение этому проекту и спустя 32 года граждане нашей страны. гости нашей республики имеют возможность приземлиться в аэропорту. Это историческое событие принесет особый импульс развитию нашего государства», – сказал президент Абхазии.

Он также подчеркнул, что идейным вдохновителем этого проекта был экс-президент Абхазии Аслан Бжания. Как председатель комиссии по реконструкции аэропорта Бадра Гунба поблагодарил всех членов комиссии, инвесторов, ООО «Инфраструктурное развитие».

«Реализация этого аэропорта – это прямое поручение президента России Владимира Владимировича Путина. Как принято, все поручения президента должны выполняться в срок. На встрече Владимира Владимировича и Бадры Зурабовича в Москве была достигнута договоренность о том, что аэропорт будет запущен 1 мая», – сказал первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

«Это была мечта. Не случайно аэропорт носит имя Владислава Ардзинба, который мечтал о том, что независимость Абхазии будет признана другими странами. И первым такое решение принял президент России, признав независимость Абхазии», – добавил Сергей Кириенко.

Об этом сообщает сайт КМ.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 02 мая 2025 12:06

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