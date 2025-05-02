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Абхазия Информ

В ТКУАРЧАЛЕ ЛИКВИДИРУЮТ ПОСЛЕДСТВИЯ УРАГАНА

Новости Пятница, 02 мая 2025 12:07
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В ТКУАРЧАЛЕ ЛИКВИДИРУЮТ ПОСЛЕДСТВИЯ УРАГАНА

Сухум. 2 мая 2025. Абхазия-Информ. Ночью на Ткуарчал обрушился сильный ураган: повалены деревья, город остался без электроснабжения, снесены кровли на нескольких многоэтажных домах.

Премьер-министр Владимир Делба незамедлительно выехал на место происшествия. По поручению главы государства начаты экстренные работы по ликвидации последствий стихийного бедствия.

«Уже частично восстановлена подача электричества в районе, ведутся восстановительные работы. Ущерб, нанесенный стихией, оценят специалисты. В ликвидации участвуют сотрудники МЧС и коммунальных служб города», – сообщил журналистам Владимир Делба.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 02 мая 2025 12:14

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