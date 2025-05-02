В ТКУАРЧАЛЕ ЛИКВИДИРУЮТ ПОСЛЕДСТВИЯ УРАГАНА
Сухум. 2 мая 2025. Абхазия-Информ. Ночью на Ткуарчал обрушился сильный ураган: повалены деревья, город остался без электроснабжения, снесены кровли на нескольких многоэтажных домах.
Премьер-министр Владимир Делба незамедлительно выехал на место происшествия. По поручению главы государства начаты экстренные работы по ликвидации последствий стихийного бедствия.
«Уже частично восстановлена подача электричества в районе, ведутся восстановительные работы. Ущерб, нанесенный стихией, оценят специалисты. В ликвидации участвуют сотрудники МЧС и коммунальных служб города», – сообщил журналистам Владимир Делба.
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