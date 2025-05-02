РОСТЕХ: КОМПАНИЯ «АЗИМУТ» ОСНАСТИЛА СРЕДСТВАМИ НАВИГАЦИИ АЭРОПОРТ СУХУМА

Сухум. 2 мая 2025. Абхазия-Информ. Производственная фирма «Азимут» Госкорпорации Ростех завершила оснащение аэропорта Сухума современным оборудованием для навигации, радиолокации и связи. Российские технологии позволяют автоматизировать управление воздушным движением внутри абхазской авиагавани на довольно высоком уровне, сообщили в пресс-службе Ростеха.

По условиям контракта, там было установлено 18 видов оборудования. Среди них – система автоматизации «Галактика», радиопеленгатор, радиолокатор, система для посадки и радиомаяки. Также были поставлены радиостанции, системы речевой связи, комплексы записи информации, модули диспетчерских пунктов и тренажер для диспетчеров.

«Качество программных решений и аппаратуры «Азимута», применяемых в аэропорту Сухума, подтверждено как отечественной авиационной практикой, так и международным опытом. Например, системы автоматизации успешно функционируют в Ереване, реализованы проекты в Германии и Южной Корее. Также отечественная аппаратура обеспечивает полеты над Индийским океаном в аэропорту Шри-Ланки. Впервые система УВД была внедрена в Казани в 2013 году, чтобы повысить пропускную способность во время Универсиады. Комплекс отличается надежностью и регулярно отрабатывается, считаясь одним из лучших решений в области управления воздушным движением», – сказал генеральный директор «Азимута» Аскер Саидов.

В процессе оснащения аэропорта компания также участвовала в летных проверках. После монтажа, пуско-наладочных работ и тестирования, российские специалисты возьмут на себя гарантийное и сервисное обслуживание оборудования.

«Азимут» – ведущий российский разработчик и производитель систем для аэронавигации и комплексов для аэродромов и воздушных трасс. Компания занимается разработкой, серийным производством и поставками «под ключ» оборудования для гражданской авиации: системы связи, навигации, посадки, наблюдения и автоматизации. Также она реализует масштабные проекты по оснащению и модернизации аэродромных комплексов и центров управления воздушным движением.