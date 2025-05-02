СЕРГЕЙ КИРИЕНКО И БАДРА ГУНБА ОСМОТРЕЛИ СУХУМСКУЮ НАБЕРЕЖНУЮ

Сухум. 2 мая 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко побывали на набережной Сухума. Глава администрации Сухума Тимур Агрба продемонстрировал высокому гостю проекты реконструкции набережной, которые, по его мнению, сохранят ее исторический облик. Сергей Кириенко предложил установить на набережной баннеры, на которых будет информация о реконструкции и сроках ее окончания.

Особое внимание Кириенко обратил на ветхий причал – его, конечно же, придется сносить и строить новый, но при этом не должен пострадать воздушный ансамбль колоннады.

По мнению Кириенко, обязательно в проект следует заложить возведение площадки с выходом к воде, на которой можно проводить различные мероприятия.

Бадра Гунба и Сергей Кириенко осмотрели и новую спортплощадку в Новом районе Сухума. Там еще предстоит уложить покрытие, но тренажеры уже установлены, и их успели опробовать юные спортсмены.

Всего в Абхазии построят 12 таких площадок: восемь – в Сухуме, две – в Ткуарчале, по одной – в Очамчыре и Гале. Строительство финансируется Краснодарским краем.

По словам председателя Совета краснодарского отделения движения «Россия молодая» Романа Марченко, пять сухумских площадок будут полностью готовы уже к концу мая, остальные – к концу июля. Кроме того, в столице строится еще пять детских площадок, их сдадут к концу июня.