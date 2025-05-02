МУРАЛ ПОСВЯЩЁННЫЙ ДМИТРИЮ ГУЛИЯ

Сухум. 2 мая 2025. Абхазия-Информ. На стене Сухумской средней школы № 4 им. Д. Гулиа, теперь красуется новый мурал, посвящённый великому абхазскому писателю и общественному деятелю – Дмитрию Иосифовичу Гулия. Этот мурал – знак уважения и признания заслуг основателя абхазской литературы, создателя абхазского алфавита и первого народного поэта Абхазии. Его образ будет вдохновлять учеников и напоминать всем о важности ценить и развивать своё культурное наследие.

Проект не только украсил школу, но и стал символом связи между поколениями. Пусть этот мурал станет напоминанием для молодёжи о том, как важно сохранять и любить свою историю.

Автор мурала – Помазков Александр, художник с более чем 25-летним опытом, участник фестивалей «Новые формы».