ДМИТРИЙ ВОЛЬВАЧ: МЕЖДУ РОССИЕЙ И АБХАЗИЕЙ НАЛАЖЕНО РЕГУЛЯРНОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ

Сухум. 2 мая 2025. Абхазия-Информ. После 30-летнего перерыва Россия и Абхазия снова связаны прямым авиасообщением. Уже этим летом более 300 тысяч российских туристов смогут комфортно и быстро добраться в Сухум на самолёте. Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач, комментируя запуск первого регулярного рейса «Москва-Сухум» в майские праздники.

«Первый пробный рейс из Москвы в Сухум состоялся в феврале 2025 года. С 1 мая новая региональная авиакомпания „UVT AERO“ из Татарстана запустила регулярные рейсы в Сухум, 6 мая планируем открыть сообщение с Нижним Новгородом, чуть позже – с рядом других российских регионов», – пояснил замминистра.

Восстановление прямого авиасообщения между Россией и Абхазией, по его словам, является частью большой стратегии по развитию туризма, которую правительства двух стран разрабатывают совместно с регионами и бизнесом. Для россиян Абхазия остаётся абсолютным лидером среди самых доступных пляжных направлений зарубежом.

«Всего в этот летний сезон в Абхазии ожидается более 1,2 млн туристов. На сегодняшний день продано уже более половины летних путевок, – отметил Дмитрий Вольвач. – На фоне новостей об открытии Сухумского аэропорта количество отельных бронирований увеличилось на 10%».

С учётом однодневных экскурсий и краткосрочных поездок турпоток в Абхазии летом, как правило, достигает 4-5 млн человек. По прогнозам туроператоров, летом 2025 года этот показатель увеличится ещё на 10-15%.

Напомним, реконструкция международного аэропорта им. В. Г. Ардзинба в Сухуме и восстановление прямого авиасообщения между Россий и Абхазией стало возможным благодаря реализации поручения президента России Владимира Путина и межправительственного инвестиционного соглашения, который страны подписали в 2023 году.

https://economy.gov.ru/material/news/dmitriy_volvach_mezhdu_rossiey_i_abhaziey_nalazheno_regulyarnoe_aviasoobshchenie.html