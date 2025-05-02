ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С НАРОДНЫМ АРТИСТОМ РОССИИ И АБХАЗИИ ЕВГЕНИЕМ КНЯЗЕВЫМ

Сухум. 2 мая 2025. Абхазия-Информ. Глава государства Бадра Гунба встретился с народным артистом России и Абхазии, ректором Театрального института им. Б. Щукина, актером театра, кино и телевидения Евгением Князевым. Визит состоялся в рамках открытия регулярного авиасообщения Москва – Сухум, первым пассажиром которого стал Князев. На встрече также присутствовал заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский.

Приветствуя гостей, Бадра Гунба отметил значимость укрепления культурных и гуманитарных связей между Абхазией и Россией.

«В Абхазии всегда чувствуют вашу поддержку. Открытие регулярного авиасообщения – важный шаг для развития сотрудничества. Уверен, теперь вы сможете бывать в республике чаще», – подчеркнул глава государства.

Евгений Князев поблагодарил за теплый прием и выразил готовность активизировать взаимодействие.

«Благодарю за гостеприимство и внимание к культурным проектам. Для нас ценно, что государство поддерживает творческие инициативы, и я планирую приезжать в Абхазию как можно чаще», – заявил народный артист.

Особые слова признательности прозвучали в адрес Александра Журавского. Президент Гунба напомнил о его вкладе в реализацию совместных программ в сфере культуры, когда Журавский занимал пост заместителя министра культуры РФ.