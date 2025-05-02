ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Сухум. 2 мая 2025. Абхазия-Информ. Жителю с. Дранда Гулрыпшского района Кучба Руслану Рамазовичу, 2004 г.р. вменяется преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 155 УК РА. Согласно материалам уголовного дела последний совершил кражу банковской карты «ЦРМ банка Абхазия», после чего обналичил имеющиеся на счету денежные средства в сумме 48.500 рублей с терминала на территории «Ж/Д вокзала», по ул. Дзидзария и скрылся с места преступления.