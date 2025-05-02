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Абхазия Информ

ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Новости Пятница, 02 мая 2025 20:16
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ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Сухум. 2 мая 2025. Абхазия-Информ. Жителю с. Дранда Гулрыпшского района Кучба Руслану Рамазовичу, 2004 г.р. вменяется преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 155 УК РА. Согласно материалам уголовного дела последний совершил кражу банковской карты «ЦРМ банка Абхазия», после чего обналичил имеющиеся на счету денежные средства в сумме 48.500 рублей с терминала на территории «Ж/Д вокзала», по ул. Дзидзария и скрылся с места преступления.

Оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и задержанию подозреваемого провели сотрудники уголовного розыска УВД по г. Сухум. Расследование в рамках возбужденного уголовного дела проводит отдел дознания столичного УВД. Решением суда г. Сухум гражданин Кучба на время предварительного следствия заключен под стражу сроком на 30 суток.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 02 мая 2025 20:21

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